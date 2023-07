Esodo estate 2023, a luglio 3 weekend da bollino rosso

L'estate è arrivata e tra poche settimane inizierà l'esodo per milioni di italiani verso località di mare dove trascorrere qualche giorno all'insegna del relax e della spensieratezza. Con l'arrivo delle ferie si dà il via al cosiddetto esodo dell'estate 2023 con il rischio di code e traffico su strade e autostrade. Per questo motivo la Polizia di Stato ha pubblicato il primo calendario di luglio 2023 con i weekend da bollino rosso, ossia quelli da evitare assolutamente!

Esodo estivo: i weekend da bollino rosso per la Polizia di Stato

Le vacanze estive sono irrinunciabili per milioni di italiani. Con l'arrivo del mese di luglio iniziano le fughe dalle grandi città verso luoghi e località di mare con conseguenti disagi alla circolazione. I mesi estivi, infatti, sono quelli in cui la viabilità è messa a dura prova per il gran numero di persone che si spostano per raggiungere le località turistiche dove trascorrere le ferie. Nel mese di luglio sono già diversi i weekend da bollino rosso. Si tratta di weekend considerati difficili dal punto di vista della circolazione su strada. A comunicarlo è stata la Polizia di Stato che ha reso noto il primo calendario con i fine settimana più a rischio per gli spostamenti in automobile.

Tutti i weekend di luglio sono a rischio, ma in particolare sono 3 quelli da bollino rosso segnalati dalla Polizia di Strada. Il primo fine settimana di luglio, per intenderci quello del 30 giugno-2 luglio, è da bollino giallo con condizioni di traffico intenso. Anche il fine settimana successivo, date 7-9 luglio, è da traffico intenso già dal pomeriggio di venerdì 7 luglio.

Bollino rosso per gli ultimi tre weekend di luglio

La Polizia di Stato ha assegnato il bollino rosso agli ultimi tre weekend di luglio considerati i più critici dal punto di vista della viabilità. Nel weekend 14-16 luglio, infatti, scatta il bollino rosso nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 luglio per la presenza di condizioni particolarmente critiche del traffico su strada. I disagi, stando a quanto comunicato dalla Polizia di Stato, potrebbero durare anche fino a lunedì 17 luglio.

Anche il weekend 21-23 luglio è da bollino rosso con i disagi che inizieranno da venerdì 21 luglio per terminare lunedì 24 luglio per traffico intenso, rallentamenti e code. Infine bollino rosso anche per il fine settimana da venerdì 28 a lunedì 31 luglio per traffico intenso. Al momento la Polizia di Stato ha pubblicato solo il calendario dei weekend di luglio, ma prossimamente saranno comunicati anche quelli per il mese di agosto che si preannunciano da bollino nero che indica situazioni ancora più critiche su strada. Per questo motivo è consigliato a tutti i viaggiatori nei weekend a rischio di informarsi prima di partire utilizzando tutti i canali a disposizione per avere informazioni in tempo reale sul traffico delle strade.