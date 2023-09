Escursionisti seguiti per 20 minuti da due orsi grizzly. Ecco come si sono comportati per salvarsi la vita | Video

Alcuni giorni fa un gruppo di escursionisti è stato inseguito per circa 20 minuti da due orsi grizzly all'interno del Parco Nazionale di Banff, in Canada. Tanta paura ed apprensione, ma il loro comportamento ha permesso di mettersi in salvo.

Orsi grizzly inseguono escursionisti in Canada: il video

13 escursionisti nel Parco Nazionale di Banff, in Canada, si sono ritrovati a 10-20 metri di distanza da due orsi grizzly. I due esemplari di plantigradi hanno incominciato ad inseguirli lungo il sentiero. Un inseguimento durato circa 20 minuti con i due orsi grizzly che non hanno spaventato i 13 escursionisti. A "salvarli" è stato sicuramente il loro comportamento pacato e tranquillo da mettere in pratico in caso di stretto contatto e avvicinamento con un plantigrado.

20 lunghi minuti di paura per un gruppo di 13 escursionisti intenti a camminare sul Consolation Lakes Trail, nella zona di Lake Louise, nel meraviglioso Parco Nazionale di Banff in Canada. Durante la loro escursione sono stati improvvisamente raggiunti da due orsi grizzly che hanno iniziato a seguirli. I due orsi, probabilmente madre e figlio, hanno preso lo stesso sentiero dei 13 escursionisti all'interno del parco.

Convivere con gli orsi è possibile: la prova dei 13 escursionisti in Canada

Tra i 13 escursionisti solo uno era in possesso di uno spray anti-orso. Nonostante la vicinanza dei due orsi grizzly il gruppetto di escursionisti ha mantenuto la calma come si evince dal video pubblicato in rete. "Dalla mia esperienza, so che è una cosa normale. La cosa migliore da fare, ovviamente, è mantenere la calma e mantenere un ritmo lento ed è esattamente quello che abbiamo fatto" - ha detto Phoebe Nicholson, la guida del gruppo.

Ad un certo punto i due orsi grizzly in prossimità di un lago, dopo 20 minuti di inseguimento, hanno preferito proseguire il loro cammino da soli cambiando così strada. Il comportamento pacato e tranquillo degli escursionisti è la conferma che si può sopravvivere ad un incontro così ravvicinato con due orsi. L'importante è mantenere la calma e non lasciarsi andare al panico.