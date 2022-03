Equinozio di primavera 2022: perché è il 20 e non il 21 marzo?

La primavera è alle porte. Domenica 20 marzo, infatti, si verifica il fenomeno dell'equinozio di primavera che quest'anno ricade un giorno prima della data stabilita nel 325 dal Concilio di Nicea per calcolare la Pasqua cristiana, ossia il 21 marzo. Come mai?

Equinozio di primavera, significato e orario

Domenica 20 marzo alle ore 16.33 scatta l’equinozio di primavera che segna l’inizio della stagione primaverile. Con il termine equinozio, dal latino "aequus" che significa “uguale” e nox “notte”, si entra nel periodo in cui le ore di buio e di luce sono identiche. A cominciare dal 20 marzo, infatti, le ore di luce aumenteranno sempre di più raggiungendo il picco in occasione del solstizio d'estate che ricade alle ore 9.14 del 21 giugno, giorno che segna l'inizio dell'estate.

Dal 20 marzo entriamo così ufficialmente nella stagione primaverile anche se il clima è ancora tipicamente invernale come confermano le previsioni meteo del terzo weekend di marzo (19 e 20 marzo).

Ma qual è il significato dell'equinozio? Si tratta di un evento astronomico causato dall’inclinazione della Terra sul suo asse e dall’orbita incessante attorno al sole. Durante questo fenomeno gli emisferi nord e sud della Terra cambiano di posto; quando ciò si verifica il Sole passa attraverso la linea immaginaria dell’equatore celeste. L'equinozio si verifica due volte all'anno: in autunno e primavera e in questi giorni il Sole sorge a est e tramonta a ovest. Simbolicamente si tratta di un fenomeno da sempre considerato come un momento di rinascita, ma anche di rinnovamento e fertilità e per alcuni popoli il giorno dell'equinozio di primavera è come l'inizio di un nuovo anno.

Equinozio di primaverà 2022: perchè ricade il 20 marzo?

Quest'anno l'equinozio di primavera ricade il 20 marzo e non il 21 marzo come è stato stabilito nel 325 dal Concilio di Nicea. Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai), ha spiegato che non è possibile fissarlo il 21 marzo visto che il calendario misura 365 giorni per un anno, cioè un quarto di giro in meno di quanti la Terra ne compia su se stessa durante una rivoluzione completa attorno al Sole. Ciò vuol dire che, ogni 3 anni, si accumula un ritardo che viene recuperato aggiungendo 1 giorno ogni 4 anni. Per questo motivo l'equinozio di primavera può variare e ricade sempre tra il 19 e 21 marzo.

Se nel 2022 l'equinozio di primavera ricade il 20 marzo, queste sono le date per i prossimi anni: lunedì 20 marzo 2023, martedì 19 marzo 2024, giovedì 20 marzo 2025.