"Gli elefanti mangiano la plastica e la defecano nelle foreste": un serio problema per l’ambiente

Alcuni elefanti in India stanno mangiando troppa plastica. E questo è un problema per l’ambiente. Gli animali - di taglia minore rispetto ai cugini africani - sono soliti avvicinarsi agli insediamenti urbani alla ricerca di cibo: essendo gli elefanti piuttosto timidi però tendono a razziare la spazzatura in fretta, incuranti della presenza di utensili e confezioni di plastica. Rifiuti che viaggiano dentro di loro fino al cuore delle foreste del subcontinente, con gli evidenti rischi per la natura al momento della defecazione.

La plastica nelle feci degli elefanti

A raccontare questo particolarissimo rischio per l’ambiente è il New York Times, che ha intervistato un ricercatore ecologico in Inda: “Quando defecano, la plastica ingerita esce dal loro corpo e viene depositata nella foresta”, ha spiegato Gitanjali Katlam. Gli elefanti, ricorda il NYT, giocano un ruolo importante nel disperdere i semi di varie piante e secondo una ricerca pubblicata sul Journal for Nature Conservation lo stesso sembra accadere con la plastica. Questi materiali hanno conseguenze negative sia sulla salute degli elefanti, sia su quella degli altri animali che abitano le foreste: anche questo sono infatti a rischio di ingerire la plastica.