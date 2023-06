L’elefante ferito torna a camminare grazie a una protesi speciale. VIDEO

Un elefante ferito è tornato a camminare grazie all’utilizzo di una protesi appositamente realizzata per lui. È successo in Cambogia dove Chhouk, un esemplare di 11 anni di elefante asiatico, è stato salvato dalla Wildlife Alliance conservation: parte di una zampa gli era stata amputata dopo esser rimasto bloccato in una trappola quando aveva appena un anno, e da allora non era più in grado di camminare. L’associazione, insieme a Paradise Wildlife Park nel Regno Unito, ha contribuito a finanziare la realizzazione di una protesi realizzata con plastica riciclata, ridando così all’elefante la possibilità di muoversi liberamente e senza gravi impedimenti.

La protesi dell’elefante Chhouk

La protesi infatti permette a Chhouk di camminare, correre e perfino nuotare senza rischiare di farsi male. “È davvero un momento speciale, è la migliore sensazione al mondo sapere che si sta aiutando a conservare e proteggere gli animali sul Pianeta”, ha detto Cam Whitnall, 27enne alla guida del Paradise Wildlife Park. “Il livello di cure che sta ricevendo è ottimo e adesso può vivere una buona vita”. Cam e il Paradise Wildlife Park aiutano a finanziare una nuova protesi ogni sei mesi, che è necessaria perché l’elefante continua a crescere. E sono ormai 5 anni che questa catena di solidarietà lavora per consentire a Chhouk di vivere una vita normale.