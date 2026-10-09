FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. El Niño si rafforza e punta al picco a dicembre: l'allarme dell'O...

El Niño si rafforza e punta al picco a dicembre: l'allarme dell'Onu

Il riscaldamento eccezionale degli oceani potrebbe alterare le piogge su scala globale, aumentando il rischio di siccità come di alluvioni in diverse aree del pianeta.
Sostenibilità9 Ottobre 2026 - ore 12:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
Sostenibilità9 Ottobre 2026 - ore 12:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Il fenomeno climatico El Niño potrebbe intensificarsi nei prossimi mesi, raggiungendo la sua massima forza a dicembre 2026 e mantenendosi attivo almeno fino a febbraio. A delineare questo scenario è l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), organismo delle Nazioni Unite che monitora l’evoluzione del clima globale.

Le previsioni indicano un possibile aumento eccezionale delle temperature delle acque superficiali nell’area centrale e orientale dell’Oceano Pacifico tropicale tra ottobre e dicembre. La situazione desta preoccupazione per i possibili effetti sulle condizioni meteorologiche in diverse parti del mondo. Secondo le stime diffuse in questi giorni dall’Onu, l’episodio potrebbe raggiungere un’intensità tra le più elevate mai osservate dal 1950.

El Niño si rafforza ancora, picco a dicembre

El Niño si prepara a intensificarsi ulteriormente nei prossimi mesi, con le acque del Pacifico tropicale centrale e orientale che potrebbero raggiungere valori eccezionalmente elevati tra ottobre e dicembre 2026. A delineare questo scenario è la World Meteorological Organization (WMO), attraverso il suo ultimo aggiornamento sulle tendenze climatiche stagionali.

Il fenomeno, legato al riscaldamento anomalo delle acque oceaniche, può modificare profondamente il clima mondiale, influenzando temperature, precipitazioni e condizioni atmosferiche. Le conseguenze potrebbero manifestarsi in numerose regioni, con periodi di siccità più duraturi in alcune aree e piogge intense, accompagnate da possibili alluvioni, in altre.

Secondo le previsioni, l’anomalia dovrebbe raggiungere la fase più intensa a dicembre, continuando a influenzare il clima anche nei mesi successivi. La WMO monitora diversi fattori che condizionano l’evoluzione meteorologica globale, tra cui El Niño, le oscillazioni dell’Oceano Indiano e le variazioni delle temperature nell’Atlantico tropicale.

Le proiezioni indicano inoltre una probabilità prossima al 100% che El Niño rimanga attivo fino a febbraio 2027. Se confermato, potrebbe diventare uno degli episodi più potenti osservati dal 1950.

Gli impatti a livello globale

Le previsioni climatiche indicano che El Niño potrebbe raggiungere un’intensità eccezionale entro la fine del 2026, con temperature superficiali del Pacifico nella zona Niño 3.4 superiori a qualsiasi valore registrato in precedenza. Tra ottobre e dicembre, l’anomalia termica potrebbe arrivare a circa 3,7 gradi sopra la media, superando nettamente il precedente primato di 2,6 gradi, rilevato tra novembre 2015 e gennaio 2016.

A influenzare gli equilibri climatici contribuirà anche il Dipolo dell’Oceano Indiano, atteso al massimo stagionale in autunno con uno scarto termico positivo di circa 0,5 gradi. La combinazione di questi fenomeni potrebbe modificare sensibilmente la distribuzione delle precipitazioni a livello globale.

Secondo la WMO, sono attese piogge più abbondanti nel Pacifico equatoriale orientale, nel Corno d’Africa e in alcune aree dell’Asia centrale. Condizioni più umide potrebbero interessare anche le coste orientali asiatiche, le zone settentrionali della Penisola Arabica e diverse regioni del Nord America. Possibili precipitazioni superiori alla norma sono previste inoltre nelle aree meridionali e orientali del Sud America. Al contrario, un marcato deficit di pioggia potrebbe colpire il Pacifico occidentale e la fascia equatoriale dell’Atlantico.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Estate 2026, nuovo record di caldo in Europa occidentale: battuto il 2003
    Sostenibilità5 Ottobre 2026

    Estate 2026, nuovo record di caldo in Europa occidentale: battuto il 2003

    L’estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell’Europa occidentale. Copernicus certifica il nuovo record: superata la storica estate 2003.
  • Crisi climatica, chi è più a rischio? Chi soffre maggiormente gli effetti degli eventi estremi
    Sostenibilità2 Ottobre 2026

    Crisi climatica, chi è più a rischio? Chi soffre maggiormente gli effetti degli eventi estremi

    Siamo tutti egualmente esposti ai rischi del cambiamento climatico Ma gli eventi non hanno lo stesso impatto su tutti, anche nello stesso Paese.
  • Super El Niño in arrivo: clima sconvolto nei prossimi mesi?
    Sostenibilità1 Ottobre 2026

    Super El Niño in arrivo: clima sconvolto nei prossimi mesi?

    Che cos'è il Super El Niño in arrivo. Il clima sarà davvero sconvolto nei prossimi mesi? Gli scienziati terranno monitorati alcuni indicatori.
  • Super El Niño, Italia tra i 50 Paesi più a rischio: il caldo estremo potrebbe causare 451 mila morti nel mondo
    Sostenibilità25 Settembre 2026

    Super El Niño, Italia tra i 50 Paesi più a rischio: il caldo estremo potrebbe causare 451 mila morti nel mondo

    Un nuovo rapporto stima che l’attuale El Niño potrebbe causare nei prossimi mesi un forte aumento dei decessi associati al caldo estremo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, inizio settimana con residua instabilità al Sud poi rimonta l'alta pressione
Tendenza9 Ottobre 2026
Meteo, inizio settimana con residua instabilità al Sud poi rimonta l'alta pressione
Tra lunedì e martedì residua instabilità al Sud e in Sicilia. Da metà settimana la rimonta dell'Anticiclone con temperature in rialzo e tempo stabile
Meteo: domenica 11 migliora il tempo. Aria più fresca ovunque!
Tendenza8 Ottobre 2026
Meteo: domenica 11 migliora il tempo. Aria più fresca ovunque!
La tendenza meteo da domenica 11 ottobre vede tempo in miglioramento con clima autunnale anche al Sud. Lunedì 12 non si escludono nuovi temporali
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
Tendenza7 Ottobre 2026
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
La tendenza meteo per il weekend vede ancora poca instabilità al Sud sabato 10, mentre domenica 11 il tempo migliora ovunque. Clima più fresco.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Ottobre ore 13:53

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154