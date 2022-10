Ecobonus, fino a 7.500 euro per auto elettriche e ibride: ecco quando e come richiederlo

Ecobonus fino a 7.500 euro per l'acquisto di auto elettriche e ibride plug-in, a pochi giorni dal via ecco a chi spetterà l'ecoincentivo massimo e tutte le modalità per fare richiesta.

Ecobonus auto non inquinanti, chi può richiederlo

Dopo gli sconti per l’acquisto di moto e bici elettriche, l’ultimo atto del Governo Draghi, è l’incentivo per l’acquisto di auto non inquinanti. L’ecobonus - firmato dal ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti - partirà il prossimo 2 novembre e sarà destinato all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2.

Per avere diritto all'ecoincentivo sarà necessario presentare un Isee non superiore a 30 mila euro. Chi rientra in questa fascia di reddito potrà beneficiare dello sconto - innalzato al 50% - sull'acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in. L'acquisto dovrà avvenire tra il 4 agosto 2022 - data di entrata in vigore del DPCM - e il 31 dicembre 2022.

Ecobonus, quali incentivi?

Gli eco-incentivi previsti in caso di rottamazione vecchio veicolo sono:

fino a 7.500 euro per l'acquisto veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2, con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

per l'acquisto veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2, con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa fino a 6.000 euro per l'acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2) di valori pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa

Previsti anche incentivi "ridotti" per chi effettua l'acquisto di veicoli green senza rottamazione del vecchio. In questo caso l'importo massimo ecobonus sarà:

4.500 euro veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa 3.000 euro veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 di valori pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa

Come richiedere ecobonus auto elettriche 2022

L'ecobonus potrà essere richiesto a partire dalle ore 10 di mercoledì 2 novembre, collegandosi alla piattaforma del Ministero ecobonus.mise.gov.