Eclissi solare del 25 ottobre 2022: la guida per vederla senza farsi male agli occhi

Foto di repertorio

Occhi al cielo domani per l'unica eclissi di sole del 2022, ma per assistere al fenomeno bisogna seguire alcune indicazioni utili per non danneggiare la propria vista. Ecco come guardare l'eclissi solare del 25 ottobre 2022 senza farsi male agli occhi.

Come guardare in sicurezza l'eclissi solare del 25 ottobre 2022

Domani mattina a partire dalle 11:26 e per circa 2 ore il cielo avrà un'unica protagonista: l'eclissi di sole. Si tratta di un evento tanto emozionante quanto raro, basti pensare che l'ultima eclissi solare visibile in Europa è avvenuta nel secolo scorso, più di preciso nel 1999. Nonostante non si tratti di un'eclissi totale ma solo parziale, il fascino dell'evento rimane immutato, in quanto dovremo attendere il 12 agosto 2026 per la prossima e non sarà neppure visibile se non nel Nord Italia e in Spagna. Dunque bisogna cogliere l'occasione e ammirare domani mattina lo spettacolo della Luna che si frappone tra Sole e Terra, ma bisogna stare particolarmente attenti a non danneggiare la propria vista.

Negli scorsi mesi vi abbiamo raccontato altri fenomeni astronomici come superlune e sciami meteorici, eventi possibili da guardare in totale sicurezza senza dover ricorrere a precauzioni; in questo caso invece, oltre a fornirvi le indicazioni su come e quando guardare l'eclissi solare del 25 ottobre 2022, dobbiamo anche darvi alcuni consigli fondamentali per evitare che, nel farlo, vi provochiate dei danni agli occhi. Infatti già guardare nel sole direttamente ci fa distogliere lo sguardo dopo pochi secondi, ma se l'astro è parzialmente oscurato (come nel caso dell'eclissi), la radiazione luminosa sarà ancor più dannosa per noi.

Dunque sconsigliamo vivamente di guardare in cielo senza un'adeguata protezione per la nostra vista, e per "adeguata" intendiamo strumenti sicuri, diversi dai rimedi fai-da-te. Via dunque pellicole, CD, vetri oscurati e occhiali da sole, che risultano inutili e dunque dannosi. L'unica soluzione a portata di mano ma valida è una maschera da saldatore, ma solo se il grado di protezione è almeno 14. Se però volete andare sul sicuro dovrete disporre di appositi visori o specifici filtri, acquistabili anche online a cifre ragionevoli. Il monito è di non sottovalutare la pericolosità del fenomeno e della luce del sole e di osservare il tutto in modo intelligente.