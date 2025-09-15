Eclissi parziale di Sole il 21 settembre: la Luna coprirà fino all'85% del Sole

Il 21 settembre si verificherà un'eclissi solare parziale, durante la quale la Luna passerà davanti al Sole oscurandone una parte. Questo spettacolo celeste sarà visibile principalmente nell’emisfero sud del pianeta, interessando in particolare l’estremo sud della Nuova Zelanda, alcune aree orientali dell’Australia, diverse isole del Pacifico e alcune zone dell’Antartide.

Eclissi parziale di Sole, quando e dove vederla

Il 21 settembre il cielo offrirà un secondo spettacolo astronomico nel giro di poche settimane: un’eclissi solare parziale. Durante questo evento, la Luna passerà davanti al Sole, oscurandone parzialmente la superficie fino a raggiungere un’oscurità massima pari all’85,5% del disco solare.

Il fenomeno prenderà il via attorno alle 17:29 UTC, quando la Luna inizierà a “mordere” il bordo del Sole. Il momento di massima eclissi si verificherà alle 19:41 UTC, con le regioni più meridionali della Nuova Zelanda e alcune aree dell’Antartide che vedranno oltre il 70% del Sole coperto.

Non si tratta di un evento casuale: la sua vicinanza temporale con la recente eclissi lunare, avvenuta solo due settimane prima, è dovuta al fatto che la Luna si trova ancora nei pressi di uno dei suoi nodi orbitali, il punto in cui il suo percorso interseca il piano dell’eclittica, condizione indispensabile per la formazione delle eclissi.

L’eclissi parziale sarà visibile tra le 18:29 e le 22:53 ora italiana, ma non sarà osservabile dal nostro Paese. A godere dello spettacolo saranno soltanto alcune aree dell’emisfero australe: Australia orientale, sud della Nuova Zelanda, porzioni dell’Antartide e alcune isole del Pacifico. Si stima che solo circa 16,6 milioni di persone, lo 0,2% della popolazione mondiale, avranno l’opportunità di assistere direttamente al fenomeno, rendendo questa eclissi un evento tanto raro quanto prezioso per chi potrà ammirarlo dal vivo.

Quando saranno le prossime eclissi

Lunedì 2 agosto 2027 sarà una giornata memorabile per gli appassionati di astronomia: in Italia si verificherà un’eclissi totale di Sole, un fenomeno raro e spettacolare in cui la Luna oscurerà completamente il disco solare. Questo accade quando Sole, Luna e Terra si trovano perfettamente allineati, permettendo alla Luna di coprire per intero la nostra stella. La fase di totalità, in cui il Sole sarà oscurato al 100%, sarà visibile esclusivamente in una piccola area al largo della Sicilia, precisamente di fronte alle coste di Lampedusa.

Il momento culminante dell’eclissi si avrà intorno a mezzogiorno, con il Sole in posizione elevata nel cielo. Questo renderà l’evento ancora più affascinante, creando un’improvvisa oscurità in pieno giorno che simulerà la notte.

Un altro appuntamento celeste da non perdere sarà la sera del 31 dicembre 2028, quando l’Italia potrà osservare una magnifica eclissi totale di Luna. A distanza di oltre tre anni dall’eclissi parziale del 7 settembre 2025 (parzialmente compromessa dal maltempo), il fenomeno tornerà a tingere di rosso i cieli italiani. L’eclissi comincerà poco dopo il tramonto e raggiungerà il suo apice alle ore 17:52. L'intero territorio nazionale sarà in una posizione ideale per ammirarla, offrendo così un suggestivo spettacolo per concludere l’anno.