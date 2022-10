Eclissi di Sole parziale protagonista del cielo di ottobre, ecco quando e a che ora

Quando e come vedere la meravigliosa eclissi parziale di Sole che sarà protagonista del cielo di ottobre? Ecco tutte le news utili per non perdersi tale spettacolo visibile perfettamente anche dall'Italia.

Quando vedere l'eclissi parziale di Sole

C'è una data da segnarsi sul calendario: quale? Quella del prossimo 25 ottobre. Il motivo? Il verificarsi di una eclissi parziale di Sole, uno spettacolo davvero imperdibile soprattutto per gli appassionati.

Il fenomeno sarà visibile in tutta Italia. L'eclissi prenderà il via alle 11.26 circa e terminerà alle 13,21. A essere coperto sarà il 27% del diametro solare. L'orario indicato riguarda soprattutto l'Italia centrale, ovvero le zone intorno a Roma. In Italia settentrionale o meridionale lo spettacolo sarà rispettivamente leggermente anticipato o posticipato di alcuni minuti.

Che cos'è e quando si verifica una eclissi di Sole?

Parliamo di eclissi di sole quando si verifica un noto fenomeno ottico-astronomico che comporta, per noi che osserviamo dalla Terra, l'oscuramento totale o parziale del disco solare da parte della Luna. Si tratta di un evento piuttosto raro che si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole.

L'eclissi di Sole può essere:

parziale

totale

anulare

Si dice che una eclisse è parziale - come quella che vedremo il prossimo 25 ottobre - se il centro del Sole non si vede allineato con quello della Luna. Ad essere oscurata alla nostra visuale dalla Terra è solo una porzione del Sole e non tutto il suo disco. Si chiama totale quando, invece, l'intero disco solare viene coperto dalla Luna mentre anulare quando, infine, solo la parte centrale del Sole viene nascosta, mentre rimane visibile un anello esterno.

Come vedere l'eclissi parziale di Sole?

Come vedere l'evento? Per osservare l'eclissi parziale di Sole gli esperti consigliano di indossare speciali occhiali creati appositamente o utilizzare binocoli coperti con uno specifico filtro solare. Può essere d'aiuto anche l'utilizzo di una maschera da saldatura. L'importante è guardarla con una protezione adeguata per gli occhi.