Eclissi di sole, a quando la prossima? Sarà nel 2022 o nel 2023? Ecco i prossimi appuntamenti

Quando sarà la prossima eclissi di sole? Nel 2022 o nel 2023? Quando potremo ammirare di nuovo lo spettacolo naturale dopo oggi, 25 ottobre 2022? A quanto pare occorrerà portare pazienza. Fino al 2023 non vi saranno occasioni. Ecco i prossimi appuntamenti in cui torneremo a stare con il naso all'insù.

Eclissi di sole: i prossimi appuntamenti

Quando potremo vedere la prossima eclissi di sole? In Italia? Ahimè solo nel 2026. I prossimi appuntamenti da segnare sul calendario sono:

20 aprile 2023

12 agosto 2026

Solo in quest'ultima data vedremo un'eclissi totale. La vista migliore l'avranno parti dell'Islanda e della Spagna. L'oscuramento del sole arriverà a oltre il 90% nel nord Italia. In questo modo lo spettacolo a cui potremo assistere sarà paragonabile a quello offerto durante la famosa eclissi dell'11 agosto 1999.

Così tanto? Pare proprio di sì. Quest'anno siamo stato super fortunati. Vi sono state ben due eclissi solari, anche se entrambe parziali. La prima ha avuto luogo lo scorso 30 aprile, mentre la seconda proprio oggi, 25 ottobre. Ora questa rarità, ovvero di avere due fenomeni di questo tipo nello stesso anno, non si ripeterà tanto facilmente.

Per osservare, invece, la prossima eclissi totale visibile dall'Italia al 100% ci toccherà infine attendere, con tanta pazienza, fino al 3 settembre 2081. Solo in quella data il disco solare ci apparirà completamente coperto da quello lunare sia in Friuli-Venezia Giulia che in Veneto o in Trentino-Alto Adige.

Se non vogliamo fare distinzione tra eclissi solari totali, parziali o anulari ecco il calendario dei prossimi eventi che ci attendono:

29 marzo 2025 eclissi parziale di Sole. Copertura al 20%. Visibile soprattutto al Nord-Est d'Italia

2 agosto 2027 visivile solo dal Canale di Sicilia

5 novembre 2059 eclisse anulare centrale

13 luglio 2075 eclisse anulare centrale

Oltre a queste date? Sempre parlando di quelle visibili dall'Italia avremo: