Eclissi di Sole e Luna, arriva la loro stagione: quante ne vedremo e quando?

Sta per arrivare la stagione delle eclissi. Quante ne vedremo? Quando si verificheranno? Ecco tutti gli appuntamenti più entusiasmanti che ci attendono prossimamente. E, se non possiamo rimanere con il naso all'insù per non perdere nemmeno un secondo di ogni evento offerto dalla Natura, potremo seguire le varie eclissi che si presenteranno a distanza di due settimane, grazie anche alle varie dirette streaming.

Stagione delle eclissi: quante ne vedremo nelle prossime settimane?

Si sta per aprire la stagione delle eclissi. Come mai? Perché possiamo chiamarla così? Ebbene si fa riferimento alla stagione delle eclissi quando si verificano in rapida successione eclissi solari e lunari. Quanti eventi vedremo? A causa dell’allineamento tra il Sole, la Terra e la Luna potremo avere ad esempio eclissi solari durante il periodo di Luna nuova. Solo in questo momento, infatti, la Luna si troverà tra la Terra e il Sole e potrà oscurare o parzialmente o totalmente la vista del Sole dalla Terra. Avremo invece eclissi lunari durante la fase di Luna Piena perché la Terra si ritroverà tra il Sole e la Luna proiettando la sua ombra su quest'ultima.

Gli appuntamenti immancabili sono fissati per:

il 25 marzo

l'8 aprile

Le eclissi in programma

La prima eclissi in programma è quella della Luna del Verme. Si tratta di una eclissi penombrale di Luna. Lo spettacolo sarà visibile il prossimo 25 marzo da ogni parte del Pianeta e offrirà l'immagine di una luna sbiadita e non oscurata completamente. Questo perché la Luna attraverserà solo la penombra della Terra.

L'evento si verificherà quando la Luna sarà quasi al tramonto, ovvero al mattino presto, intorno alle 05.51. Secondo gli esperti il massimo dell’eclissi si avrà alle 8.12 con la Luna sotto l’orizzonte.

Due settimane dopo, l'8 aprile, si verificherà la rara eclissi di Sole totale visibile soprattutto in Nord America a occhio nudo, ma anche da tutto il mondo grazie alle varie dirette streaming che si stanno organizzando.