Eclissi anulare di Sole: dove vedere l'anello di fuoco e a che ora

Oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, si verificherà un'eclissi anulare di Sole, un fenomeno astronomico affascinante in cui la Luna si posiziona tra la Terra e il Sole, ma trovandosi nel punto più distante dalla Terra (apogeo), non riesce a coprire completamente il disco solare. Questo lascia un anello luminoso attorno alla Luna, conosciuto come "Anello di Fuoco". L'eclissi anulare sarà visibile principalmente nel Sud America e in alcune isole del Pacifico meridionale, come l'Isola di Pasqua.

Quando e dove vedere l'eclissi del 2 Ottobre 2024

L'eclissi inizierà alle 17.42 ora italiana con una fase parziale che sarà visibile dal cuore dell'Oceano Pacifico. La fase di anularità vera e propria, dove si potrà osservare il famoso "Anello di Fuoco", comincerà alle 18.50 ora italiana e raggiungerà il massimo alle 20.45 ora italiana. Il fenomeno si concluderà con la fine della fase parziale intorno alle 23.47 ora italiana. Il punto di massimo coprirà il 93% del Sole, con un "Anello di Fuoco" visibile per circa 7 minuti e 2 secondi.

L'eclissi sarà visibile principalmente nel Cile meridionale, in Argentina e su alcune isole del Pacifico. In altre parti del Sud America, come Brasile, Bolivia e Uruguay, si potrà osservare un'eclissi solare parziale, senza la formazione completa dell'anello di fuoco.

Come vedere l'eclissi dall'Italia oggi, 2 ottobre

Purtroppo, l'eclissi del 2 ottobre 2024 non sarà visibile dall'Italia direttamente. Tuttavia, grazie alla tecnologia , sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su piattaforme come il canale YouTube di Time and Date e altri canali di divulgazione scientifica. La diretta streaming permetterà agli appassionati di osservare questo spettacolo comodamente da casa, a partire dalle 19.15 ora italiana.

Prossime eclissi di Sole, 2025 e 2026

Se ti sei perso l'eclissi anulare del 2 ottobre 2024, non preoccuparti. Nel 2025 e 2026 sono previste altre eclissi solari, tra cui un'eclissi parziale visibile dall'Italia il 29 marzo 2025, e un'eclissi totale il 12 agosto 2026, che sarà visibile soprattutto in Spagna ma parzialmente anche in Italia.