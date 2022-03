Earth Hour Wwf per l'ambiente: oggi, sabato 26 marzo, luci spente su strade e monumenti per un'ora

credits foto wwf

Che cos'è l'Earth Hour Wwf per l'ambiente? Quando ci saranno di preciso gli eventi previsti per oggi, sabato 26 marzo 2022, per tenere tutti le luci spente per un'ora? A partire dalle 20.30 in Italia si spegneranno le luci su strade e monumenti in tutto il mondo per la più grande mobilitazione globale fortemente voluta ed organizzata dal Wwf. A tutti verrà richiesto un gesto simbolico, ovvero appunto spegnere le luci per un'ora per chiedere tutti insieme la possibilità di vivere in pace e il pieno rispetto dell'ambiente. Cosa accadrà? Quali altre manifestazioni vi saranno e perché sarà richiesto a cittadini e istituzioni di spegnere le luci?

Earth Hour: ecco la più grande mobilitazione globale voluta dal Wwaf

L'Earth Hour, ovvero l'evento senza frontiere che unisce le persone sulla Terra per vincere la sfida climatica proprio in momento in cui i conflitti diventano una minaccia al futuro di tutti, chiede che oggi sabato 26 marzo a partire dalle 20.30 i cittadini si uniscano per una grande azione globale e lanciare un importante messaggio di pace e solidarietà. Solo insieme si può, infatti, far sentire la propria voce e chiedere un futuro:

più sicuro

giusto

sostenibile

Il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora unirà tutti in un momento di raccoglimento globale e dimostrerà così l'intento di chiedere a gran voce:

la pace

la protezione del clima

La storia dell'Earth Hour: da Sidney a tutto il mondo

La prima edizione dell'Earth Hour si è tenuta nell'ormai lontano 2007 e ha coinvolto la sola città di Sidney. Pian piano l'evento ha preso sempre più piede e l'ora di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del pianeta, lasciando a luci spente: piazze, strade e monumenti simbolo come: il Colosseo, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, il Ponte sul Bosforo.

Le iniziative in Italia

Cosa accadrà sabato 26 marzo in Italia? Quali sono le iniziative in programma? Si contano già ben 160 iniziative che prevedono lo spegnimento di monumenti, palazzi, piazze, strade e altri luoghi simbolo.

A Milano, per esempio, dalle 20,30 alle 21,30, si spegneranno tutte le luci del Castello Sforzesco e della Torre del Filarete.

A Roma rimarranno al buio per un’ora luoghi simbolo quali:

Castel Sant'Angelo

il Colosseo

la Basilica di San Pietro al Vaticano

le facciate di Palazzo Madama

Montecitorio

Palazzo Chigi

Firenze risponderà spegnendo le luci a Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, al Duomo, alla Basilica di Santa Croce, alla Torre di Arnolfo, all’Abbazia di San Miniato al Monte, sulla Statua del David di Michelangelo in Piazza della Signoria, a Palazzo Sacrati Strozzi e a Palazzo Medici Ricciardi. Al buio per un ora rimarrà anche la Mole Antonelliana di Torino e Piazza San Marco a Venezia.