Arriva il drone che resiste al fuoco, un alleato prezioso contro gli incendi. VIDEO

Potrebbe presto arrivare una nuova tecnologia, capace di aiutare a gestire gli incendi - anche di grandi dimensioni - e salvare così le persone e la natura messe in pericolo dalle fiamme. L’Imperial College di Londra e l’istituto svizzero di ricerca Empa stanno infatti lavorando a un “drone eroe”, resistente al caldo e al fuoco, capace di operare vicino agli incendi per raccogliere dati e fornire preziose informazioni ai Vigili del Fuoco.

Grazie al drone, sarebbe così possibile intervenire nelle zone pericolose in modo più accurato e con una maggiore comprensione della situazione. Il problema che i ricercatori cercano di risolvere è il seguente: i normali droni commerciali non sono in grado di avvicinarsi alle fiamme, perché le temperature elevate causano malfunzionamenti e danneggiano le parti elettroniche del mezzo. E dunque non è possibile usarli per altro, se non scattare immagini aeree da una certa distanza.

Il "drone eroe": che cosa potrà fare

I ricercatori hanno dotato il “FireDrone” di una sorta di giubbotto isolante, fatto di aerogel, per permettergli di resistere alle temperature estremamente elevate provocate dagli incendi. “Prima di entrare direttamente nelle zone pericolose, i pompieri non sanno con esattezza cosa avranno davanti e quali ostacoli si troveranno ad affrontare”, ha spiegato Mirko Kovac dell’Empa.

L’obiettivo del nuovo drone è proprio questo: se potrà entrare in una casa in fiamme, sarà in grado di localizzare eventuali persone intrappolate e la via per portarle in salvo. E potrebbe essere utile anche per affrontare vasti incendi in aree naturali, raccogliendo da vicino informazioni sui punti dove è più urgente intervenire. Le ricerche e lo sviluppo sono in corso, per dare ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori una nuova arma per affrontare questi pericoli.