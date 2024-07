Dovete portare il cane all’estero? Ecco cosa fare prima di partire: i consigli utili

In vista delle vacanze estive, sono in tanti gli italiani che scelgono di portare con se i propri amici a quattro zampe, magari al mare o in qualche bel posto di montagna. C'è da dire che quella di portare il cane in vacanza non è sempre la scelta migliore per il nostro amico: i lunghi viaggi e i paradisi tropicali possono essere per i cani una fonte di stress.

Quali sono i consigli per portare il cane in vacanza?

Chi sceglie di portare il proprio cane in vacanza all'estero deve provvedere innanzitutto alla salute e al benessere dell'animale. Ecco di seguito alcuni consigli per chi sceglie di portare il cane con sé all'estero.

Scegliere una struttura adatta ad ospitare i nostri cani, attrezzata con tutte le necessita per i nostri amici a quattro zampe. Le località marittime dotate di spiagge per cani saranno ottime per i cani che amano nuotare, ma non saranno l'opzione giusta per quelli che soffrono il caldo o hanno paura dell'acqua;

È una buona abitudine fare una bella visita dal veterinario prima di partire, in modo da sincerarsi che il nostro cane sia in salute e che possa affrontare con tranquillità il viaggio e il soggiorno in un Paese estero e soprattutto per accertarsi che l'animale sia in regola con vaccinazioni e trattamenti antiparassitari.

Per non far sentire la nostalgia di casa al nostro cane mentre si è all'estero è consigliato di portare con se qualcosa che gli ricordi casa.

Cosa serve per portare il cane in vacanza?

Libretto delle vaccinazioni;

Passaporto Ue per animali, se si va all'estero;

Trasportino, necessario in treno o aereo;

Cuccia o coperta per dormire;

Il cibo a cui il cane è abituato;

Ciotole da viaggio;

Guinzaglio, collare, pettorina;

Spazzola o pettine;

Museruola;

Tappetino refrigerante per chi sceglie mete calde;

Giocattoli che usa quotidianamente;

Beauty case per le emergenze (con forbici, garze, disinfettanti, repellenti per insetti e pinze per estrarre eventuali zecche).

Dove dorme il nostro cane in albergo?

Molti alberghi dog-friendly mettono a disposizione dei clienti a quattro zampe appositi lettini o cuscini su cui dormire, altre strutture dispongono di un'area esterna con gabbie, mentre alcune richiedono l'utilizzo di una gabbia o di un trasportino in cui far dormire il cane. Una delle soluzioni migliori è quella di portare con sé la cuccia su cui il cane è abituato a dormire.

Viaggiare con i cani in treno

Se avete deciso di viaggiare in treno con il vostro cane, sappiate che Trenitalia e Italo seguono regole molto simili: i cani di taglia piccola viaggiano gratuitamente, ma devono essere tenuti all'interno del trasportino (dimensioni massime per Trenitalia 70x30x50 cm).

I cani più grandi possono viaggiare muniti di biglietto al fianco del padrone, purché al guinzaglio e con la museruola. Per i nostri amici esistono anche dei prezzi speciali: Frecce e Intercity, offrono biglietti a 1 euro per viaggiare il sabato e dal 1 giugno al 15 settembre 2024 i cani potranno viaggiare gratuitamente su questi treni insieme ai propri padroni.

Viaggiare con i cani in aereo

Se si sceglie di utilizzare l'aereo sappiate che in base alle politiche delle singole compagnie aeree, oltre che alle dimensioni del cane, i nostri amici a quattro zampe possono viaggiare in cabina, in stiva oppure inviati come cargo. Alcune compagnie low-cost non permettono ad esempio il trasporto di animali, fatta eccezione per i cani da assistenza. Altre escludono il trasporto delle razze considerate pericolose.

I cani di piccole dimensioni possono viaggiare in cabina all'interno del trasportino (e devono restarci per tutto il viaggio). Quelli più grandi (al di sopra degli 8-10 chili di peso) viaggeranno in stiva.

È necessario ,se si viaggia in aereo con il cane, avere la documentazione necessaria: per chi vola in Italia è sufficiente il libretto delle vaccinazioni, all'estero invece è richiesto anche il Passaporto Ue, per ottenerlo è fondamentale che il cane sia in regola con la vaccinazione antirabbica.