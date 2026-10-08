FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Dove vivere dopo la pensione? La classifica dei 10 migliori Paesi...

Dove vivere dopo la pensione? La classifica dei 10 migliori Paesi al mondo

Tra le mete ideali per i pensionati, il Global Retirement Index 2026 incorona l'Uruguay. Ecco i motivi e gli altri Stati in classifica.
Curiosità8 Ottobre 2026 - ore 11:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
Curiosità8 Ottobre 2026 - ore 11:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Il Global Retirement Index 2026 di Global Citizen Solutions indica le mete ideali per i pensionati valutando clima piacevole, serenità quotidiana, sicurezza personale e rendimento economico dei risparmi.

L'indagine dell'azienda lisbonese specializzata in mobilità internazionale individua gli Stati che offrono eccellente qualità di vita e condizioni fiscali vantaggiose. Un fattore cruciale analizzato riguarda l'accessibilità burocratica, evidenziando le nazioni che garantiscono visti d'ingresso e permessi di residenza agevolati. L'obiettivo è guidare chi desidera trasferirsi all'estero dopo la vita lavorativa verso scelte informate e sicure.

Dove vivere dopo la pensione? La classifica

Gli aspiranti pensionati condividono bisogni fondamentali quali tutela patrimoniale, vicinanza agli affetti, facilità negli spostamenti e una reale integrazione nel Paese ospitante. Per identificare le mete migliori, la recente classifica ha analizzato quarantasei nazioni valutando per ciascuna lo specifico percorso di residenza.

Lo studio misura cinque parametri chiave: il benessere generale, che incide per il trenta per cento sul punteggio, seguito da mobilità internazionale, vantaggi fiscali, praticità burocratica e requisiti economici. Le analisi considerano elementi cruciali come l'incolumità personale, la sostenibilità ambientale, la pressione tributaria sui redditi, il ricongiungimento familiare e le opzioni di doppio passaporto.

L'Uruguay conquista la vetta mondiale sfiorando il punteggio massimo, grazie a una soglia d'ingresso di millesettecento dollari mensili e tempi rapidi per l'ottenimento della cittadinanza.

Il podio d'eccellenza è completato da Mauritius e dalla Spagna, inserite in una graduatoria dove le prime dieci posizioni sono separate da scarti minimi. La top ten globale evidenzia un forte predominio europeo con sei nazioni presenti e include anche Costa Rica, Portogallo, Paraguay, Lettonia, Andorra, Italia e Grecia.

Quali sono i Paesi che offrono il regime fiscale più vantaggioso?

Analizzando l'aspetto tributario tra le prime dieci destinazioni, Mauritius si distingue piazzandosi al quarto posto globale nell'ottimizzazione fiscale, affiancata da Costa Rica e Paraguay grazie all'assenza di imposte sui redditi generati all'estero. All'estremo opposto si colloca la Spagna, che chiude la classifica generale dei quarantasei Paesi presi in esame con un punteggio di soli cinquanta punti, mentre anche Italia, Portogallo e Grecia figurano nella parte inferiore della graduatoria per convenienza fiscale.

Spostando il focus esclusivamente sul parametro della qualità della vita, la mappa delle preferenze si modifica radicalmente e vede l'Irlanda conquistare il primato mondiale. La segue un podio composto da Nuova Zelanda e Andorra, con Austria e Spagna a completare le primissime posizioni del ranking.

Il continente europeo dimostra una netta egemonia in termini di vivibilità complessiva, occupando nove gradini dei primi dieci della lista. Tra questi ci sono anche il Portogallo in sesta posizione, l'Italia all'ottavo posto e la Lettonia al nono.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • I migliori Paesi dove trasferirsi e lavorare da remoto nel 2026: la classifica
    Curiosità6 Ottobre 2026

    I migliori Paesi dove trasferirsi e lavorare da remoto nel 2026: la classifica

    Ecco la classifica delle mete internazionali in cui è davvero semplice stabilirsi e lavorare online.
  • Ottobrata, cos’è e perché si chiama così: significato e origine
    Curiosità1 Ottobre 2026

    Ottobrata, cos’è e perché si chiama così: significato e origine

    Con l'arrivo dell'autunno arriva anche l'Ottobrata. Cosa è e da dove deriva?
  • Bicarbonato in frigorifero: perché mettere una ciotola e a cosa serve
    Curiosità1 Ottobre 2026

    Bicarbonato in frigorifero: perché mettere una ciotola e a cosa serve

    Usata bene, una ciotola con il bicarbonato in frigo può rivelarsi utile: ecco a cosa serve, come usarlo e qualche curiosità sulla sua efficacia.
  • Due stazioni italiane conquistano il Prix Versailles 2026 tra le più belle al mondo
    Curiosità29 Settembre 2026

    Due stazioni italiane conquistano il Prix Versailles 2026 tra le più belle al mondo

    Roma e Napoli conquistano un posto nella selezione del Prix Versailles 2026 con due stazioni dal forte valore architettonico e culturale.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
Tendenza7 Ottobre 2026
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
La tendenza meteo per il weekend vede ancora poca instabilità al Sud sabato 10, mentre domenica 11 il tempo migliora ovunque. Clima più fresco.
Meteo: nei prossimi giorni maltempo potenzialmente critico. I dettagli
Tendenza6 Ottobre 2026
Meteo: nei prossimi giorni maltempo potenzialmente critico. I dettagli
La tendenza meteo per i prossimi giorni vede il transito di una perturbazione ben organizzata, con rischio di fenomeni violenti e criticità.
Meteo: 8-9 ottobre con diffuso maltempo autunnale! Piogge e calo termico
Tendenza5 Ottobre 2026
Meteo: 8-9 ottobre con diffuso maltempo autunnale! Piogge e calo termico
La tendenza meteo per giovedì 8 e venerdì 9 ottobre vede un intenso maltempo autunnale, con temporali e temperature in calo. Migliora nel weekend
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Ottobre ore 12:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154