Dove vivere dopo la pensione? La classifica dei 10 migliori Paesi al mondo

Il Global Retirement Index 2026 di Global Citizen Solutions indica le mete ideali per i pensionati valutando clima piacevole, serenità quotidiana, sicurezza personale e rendimento economico dei risparmi.

L'indagine dell'azienda lisbonese specializzata in mobilità internazionale individua gli Stati che offrono eccellente qualità di vita e condizioni fiscali vantaggiose. Un fattore cruciale analizzato riguarda l'accessibilità burocratica, evidenziando le nazioni che garantiscono visti d'ingresso e permessi di residenza agevolati. L'obiettivo è guidare chi desidera trasferirsi all'estero dopo la vita lavorativa verso scelte informate e sicure.

Dove vivere dopo la pensione? La classifica

Gli aspiranti pensionati condividono bisogni fondamentali quali tutela patrimoniale, vicinanza agli affetti, facilità negli spostamenti e una reale integrazione nel Paese ospitante. Per identificare le mete migliori, la recente classifica ha analizzato quarantasei nazioni valutando per ciascuna lo specifico percorso di residenza.



Lo studio misura cinque parametri chiave: il benessere generale, che incide per il trenta per cento sul punteggio, seguito da mobilità internazionale, vantaggi fiscali, praticità burocratica e requisiti economici. Le analisi considerano elementi cruciali come l'incolumità personale, la sostenibilità ambientale, la pressione tributaria sui redditi, il ricongiungimento familiare e le opzioni di doppio passaporto.

L'Uruguay conquista la vetta mondiale sfiorando il punteggio massimo, grazie a una soglia d'ingresso di millesettecento dollari mensili e tempi rapidi per l'ottenimento della cittadinanza.

Il podio d'eccellenza è completato da Mauritius e dalla Spagna, inserite in una graduatoria dove le prime dieci posizioni sono separate da scarti minimi. La top ten globale evidenzia un forte predominio europeo con sei nazioni presenti e include anche Costa Rica, Portogallo, Paraguay, Lettonia, Andorra, Italia e Grecia.

Quali sono i Paesi che offrono il regime fiscale più vantaggioso?

Analizzando l'aspetto tributario tra le prime dieci destinazioni, Mauritius si distingue piazzandosi al quarto posto globale nell'ottimizzazione fiscale, affiancata da Costa Rica e Paraguay grazie all'assenza di imposte sui redditi generati all'estero. All'estremo opposto si colloca la Spagna, che chiude la classifica generale dei quarantasei Paesi presi in esame con un punteggio di soli cinquanta punti, mentre anche Italia, Portogallo e Grecia figurano nella parte inferiore della graduatoria per convenienza fiscale.

Spostando il focus esclusivamente sul parametro della qualità della vita, la mappa delle preferenze si modifica radicalmente e vede l'Irlanda conquistare il primato mondiale. La segue un podio composto da Nuova Zelanda e Andorra, con Austria e Spagna a completare le primissime posizioni del ranking.

Il continente europeo dimostra una netta egemonia in termini di vivibilità complessiva, occupando nove gradini dei primi dieci della lista. Tra questi ci sono anche il Portogallo in sesta posizione, l'Italia all'ottavo posto e la Lettonia al nono.