FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Là dove c'era il terzo lago d'Italia, ora ci sono campi coltivati...

Là dove c'era il terzo lago d'Italia, ora ci sono campi coltivati: ecco dove

Quello del Fucino era il terzo lago più grande d'Italia, oggi al suo posto ci sono lotti di agricoltura intensiva e il Centro Spaziale del Fucino “Piero Fanti” di Telespazio.
Curiosità19 Settembre 2025 - ore 13:46 - Redatto da Meteo.it
Curiosità19 Settembre 2025 - ore 13:46 - Redatto da Meteo.it

Lì dove un tempo sorgeva il terzo lago più grande d'Italia, dopo il Garda e il Maggiore, oggi vi è una delle trasformazioni ambientali più sorprendenti della storia del nostro Paese. Vista dallo spazio, grazie alla foto immortalata da uno dei satelliti Copernicus Sentinel-2, la Piana del Fucino, situata in Abruzzo, somiglia a un grande mosaico, ma in realtà si tratta di un insieme di campi coltivati che si estende per ben 160 km².

Piana del Fucino: dove un tempo c'era un lago

Quella del lago del Fucino è una sfida tra l'uomo e l'acqua. Le acque infatti erano soggette a diverse variazioni di livello. Durante i periodi di piena i campi venivano allagati costantemente, mentre durante i periodi di secca si formavano paludi e focolai di malaria.

Tra il 41 e il 52 d.C., 30.000 uomini su ordine dell’imperatore Claudio, tentarono di scavare un emissario per drenare le acque del lago. Con la caduta dell’Impero Romano, la manutenzione fu interrotta e il lago si riempì nuovamente d'acqua.

Nella seconda metà dell’Ottocento fu la volta del banchiere Alessandro Torlonia che investì in un'impresa che portò al prosciugamento del lago. L'opera mastodontica fece emergere un fondale molto fertile, e quelli che un tempo erano pescatori divennero braccianti agricoli e poi proprietari dei lotti.

Orto d'Italia e Centro Spaziale

Oggi, la Piana del Fucino è un gigantesco “orto” che fornisce la più grande produzione di ortaggi del nostro Paese. La mancanza d'acqua di quello che un tempo era un lago però, ha portato a un clima locale soggetto a escursioni termiche, con inverni rigidi ed estati secche. Oggi in quell'area trova posto anche il Centro Spaziale del Fucino “Piero Fanti” di Telespazio, tra i più grandi teleporti al mondo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Trasferirsi all'estero? Ecco i 10 Paesi migliori secondo la ricerca curata da Remitly
    Curiosità18 Settembre 2025

    Trasferirsi all'estero? Ecco i 10 Paesi migliori secondo la ricerca curata da Remitly

    Vuoi traferirti all'estero? Ecco le 10 mete più gettonate presenti nella classifica stilata da Remitly
  • Stress da rientro per un italiano su tre: c’è un dolce segreto per combatterlo
    Curiosità12 Settembre 2025

    Stress da rientro per un italiano su tre: c’è un dolce segreto per combatterlo

    Un italiano su tre soffre di stress da rientro dalle ferie. Ecco il consiglio dell’Unione Italiana Food con il biologo nutrizionista Yari Rossi.
  • Cosa fare a Ferragosto 2025? Idee per celebrare l'Assunta in Italia
    Curiosità8 Agosto 2025

    Cosa fare a Ferragosto 2025? Idee per celebrare l'Assunta in Italia

    Come trascorrere Ferragosto 2025? Ecco le idee per celebrare l'Assunta in Italia, tra feste in spiaggia e luoghi di cultura
  • Quali sono le città più care d'Italia? La classifica con i dati Istat
    Curiosità21 Luglio 2025

    Quali sono le città più care d'Italia? La classifica con i dati Istat

    Quali sono le città più care d'Italia? Ecco cosa emerge dalla classifica stilata in base ai dati raccolti dall'Istat
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Tendenza19 Settembre 2025
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Da lunedì 22 settembre arriva un'intensa perturbazione: porterà maltempo in molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Tendenza18 Settembre 2025
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Da domenica 21 l'anticiclone inizia a dare segni di cedimento fino all'arrivo di una perturbazione che a inizio settimana porterà forti temporali
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
Tendenza17 Settembre 2025
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Settembre ore 14:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154