Là dove c'era il terzo lago d'Italia, ora ci sono campi coltivati: ecco dove

Lì dove un tempo sorgeva il terzo lago più grande d'Italia, dopo il Garda e il Maggiore, oggi vi è una delle trasformazioni ambientali più sorprendenti della storia del nostro Paese. Vista dallo spazio, grazie alla foto immortalata da uno dei satelliti Copernicus Sentinel-2, la Piana del Fucino, situata in Abruzzo, somiglia a un grande mosaico, ma in realtà si tratta di un insieme di campi coltivati che si estende per ben 160 km².

Piana del Fucino: dove un tempo c'era un lago

Quella del lago del Fucino è una sfida tra l'uomo e l'acqua. Le acque infatti erano soggette a diverse variazioni di livello. Durante i periodi di piena i campi venivano allagati costantemente, mentre durante i periodi di secca si formavano paludi e focolai di malaria.

Tra il 41 e il 52 d.C., 30.000 uomini su ordine dell’imperatore Claudio, tentarono di scavare un emissario per drenare le acque del lago. Con la caduta dell’Impero Romano, la manutenzione fu interrotta e il lago si riempì nuovamente d'acqua.

Nella seconda metà dell’Ottocento fu la volta del banchiere Alessandro Torlonia che investì in un'impresa che portò al prosciugamento del lago. L'opera mastodontica fece emergere un fondale molto fertile, e quelli che un tempo erano pescatori divennero braccianti agricoli e poi proprietari dei lotti.

Orto d'Italia e Centro Spaziale

Oggi, la Piana del Fucino è un gigantesco “orto” che fornisce la più grande produzione di ortaggi del nostro Paese. La mancanza d'acqua di quello che un tempo era un lago però, ha portato a un clima locale soggetto a escursioni termiche, con inverni rigidi ed estati secche. Oggi in quell'area trova posto anche il Centro Spaziale del Fucino “Piero Fanti” di Telespazio, tra i più grandi teleporti al mondo.