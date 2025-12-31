Meteo, San Silvestro con aria gelida sull'Italia: le previsioni

Imminente cambio di scenario sull’Italia dove l’alta pressione, che ha garantito prevalenti condizioni di stabilità e temperature sopra la media, si sta indebolendo lasciando il posto a correnti molto fredde settentrionali che, a cominciare dall’estremo Nord-Est, si propagheranno in tutto il Paese determinando un generale e deciso calo termico. Si tratta della parte marginale di una massa d’aria di origine artica il cui nucleo più gelido sta raggiungendo l’Europa dell’est, i Balcani e la Russia, dove saranno evidenti condizioni di gelo più estremo rispetto alle nostre regioni che vedranno comunque, in maniera molto più smorzata, un’improvvisa discesa delle temperature al di sotto dei valori normali e gelate notturne diffuse. Durante questa fase non sono previsti episodi di maltempo significativi; in particolare la notte di S. Silvestro e la giornata di Capodanno saranno caratterizzate da freddo pungente, ma con scarse precipitazioni. Nonostante questo breve “risveglio” dell’inverno, già da venerdì 2 gennaio si conferma un nuovo repentino cambio della circolazione atmosferica, soprattutto al Centro-Sud dove correnti più miti meridionali faranno risalire sensibilmente le temperature, causando anche alcune precipitazioni. Per il momento l’affidabilità delle previsioni resta su livelli accettabili fino a sabato 3 gennaio, mentre da domenica 4 in poi l’estrema incertezza modellistica non premette di dare indicazioni, anche generiche, sulle condizioni del tempo.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 31 dicembre - San Silvestro

Mercoledì. Molte nuvole accompagnate da isolate piogge o brevi rovesci su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna. Tempo più stabile nel resto del Paese, ma con un po’ di nubi a inizio giornata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, Veneto, medio Adriatico, Sud e basso Lazio, in parziale diradamento dal pomeriggio. Freddo pungente fra la notte e l’alba, con valori sottozero in molte zone del Centro-Nord; massime in sensibile calo e inferiori alla media specie al Centro-Sud. Ventoso sul Ligure, al Centro-Sud e Isole per venti dai quadranti settentrionali.

Previsioni meteo per giovedì 1° gennaio - Capodanno

Nella notte tempo in prevalenza stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ di nuvole compatte in Liguria, Calabria e Isole, e locali piogge nella Sardegna orientale; temperature notturne sottozero in molte aree del Centro-Nord. Al mattino nubi su Liguria, Valpadana occidentale, regioni centrali tirreniche e Isole, con isolate piogge nella Sardegna orientale; maggiori schiarite nel resto del Paese. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità su gran parte del Centro-Nord, con isolate piogge su Liguria, Toscana, Umbria e alto Lazio. Qualche sporadica pioggia anche in Sicilia. Resistono le schiarite ampie al Sud e sulle Alpi occidentali. Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero rialzo al Centro-Sud: valori per lo più sotto la media. Venti settentrionali in attenuazione e in rotazione dai quadranti meridionali sui mari di ponente e nel medio-alto Adriatico.