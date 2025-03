Dove andare nell'ultimo weekend di marzo 2025: ecco le idee per i giorni 29 e 30 tra sagre ed eventi

Con l'arrivo del weekend sono in molti a volersi imbarcare in qualche iniziativa oppure addirittura un viaggio o una gita fuori porta. Quello che sta arrivando è l'ultimo weekend di marzo 2025 e, tempo permettendo, darà modo a tanti italiani di poter pianificare una due giorni di relax o divertimento in una delle località del nostro Paese o addirittura una destinazione europea. Cosa fare e dove andare quindi durante il prossimo fine settimana? Ecco alcune idee per trascorrere il weekend del 29 e 30 marzo 2025.

Dove andare e cosa nell'ultimo weekend di marzo 2025: ecco le idee

Dalle gite fuori porta con la famiglia o gli amici, alle sagre ed eventi distribuiti nei borghi e nelle diverse città: l'ultimo weekend di marzo 2025 si preannuncia come quello più gettonato dai cosiddetti turisti del weekend. Per facilitare il lavoro ai tanti che cercano in rete iniziative, destinazioni e mete dove trascorrere l'ultimo fine settimana di marzo 2025, abbiamo raccolto alcuni appuntamenti e idee da non lasciarsi scappare.

Sagre ed eventi 29 e 30 marzo 2025

Ecco di seguito una raccolta di sagre e ed eventi, in particolar modo dedicati al vino e ai prodotti della gastronomia, distribuiti in diverse località italiane:

FarmFood Festival – Trentino Alto Adige

Evento dedicato alla gastronomia altoatesina. Tra le novità: showcooking e Gala Dinner con 6 portate e vini locali (145€ a persona).

Dove: Kurhaus di Merano (BZ) - Quando: 29 marzo - Prezzo: ingresso libero

Mostra dei Vini a Bolzano – Trentino Alto Adige

A Castel Mareccio evento con degustazioni, masterclass, musica e gastronomia. Si può prenotare un sommelier privato, partecipare a cene e al tour "Bolzano, Città del Vino".

Dove: Bolzano - Quando: dal 27 al 30 marzo - Prezzo: 25€

Gourmet Ski Experience – Valle d’Aosta

A Courmayeur in scena chef di fama come Jean-Philippe Blondet, dell’Alain Ducasse at The Dorchester ed Emily Roux, del ristorante Caractère di Notting Hill. In programma: aperitivo al Caffè della Posta, cena e party con Dj set al Shatush Mont Blanc. Après ski barbecue al PlanChécrouit, cena ad alta quota presso La Chaumière e showcooking al Jardin de l’Ange.

Dove: Courmayeur (AO) - Quando: dal 27 al 30 marzo - Prezzo: variabile

Teranum e i vini rossi del Carso – Friuli Venezia Giulia

A Trieste una giornata dedicata ai vini rossi: Terrano e Refosco. Ospiti dell'evento tre produttori di Nebbiolo di montagna. 400 biglietti autobus a disposizione per il rientro.

Dove: Hotel Hilton, Trieste - Quando: 29 marzo - Prezzo: 25-30€

La Primavera del Castellinaldo - Piemonte

A Palazzo Re Rebaudengo di Guarene (CN) l'evento è dedicato al Barbera d'Alba DOC.

Dove: Palazzo Re Rebaudengo di Guarene (CN) - Quando: 30 e 31 marzo - Prezzo: gratuito su prenotazione

DerthonaDue.Zero - Piemonte

A Tortona è in scena Derthona Timorasso, vitigno simbolo della località.

Dove: Museo Orsi, Tortona (AL) - Quando: dal 29 al 31 marzo - Prezzo: variabile

Bollicine in Villa - Veneto

Villa Farsetti a Santa Maria di Sala in scena spumanti e champagne.

Dove: Villa Farsetti, Santa Maria di Sala (VE) - Quando: 29 e 30 marzo - Prezzo: gratuito

Gelato Week – Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio

La Gelato Week 2025 a Milano, Torino, Bologna, Roma, Verona e Padova con sei giorni interamente dedicati al gelato artigianale.

Dove: Torino, Verona, Padova, Milano, Bologna e Roma - Quando: dal 25 al 30 marzo - Prezzo: variabile

BBQ Expo – Lombardia

Dal 29 marzo al 1° aprile, Brescia diventa la capitale del barbecue. Non mancheranno birrifici artigianali e tanto altro.

Dove: Brixia Forum, Brescia - Quando: dal 29 marzo al 1 aprile - Prezzo: 16€

Evoè Festival di Recco - Liguria

Evento dedicato alla cucina ligure e italiana. Non mancherà la preparazione della Focaccia di Recco.

Dove: Piazza Nicoloso da Recco, Recco (GE) - Quando: 29 e 30 marzo - Prezzo: ingresso libero

Formaggi e Sorrisi

A Cremona appuntamento con l'eccellenza dei prodotti caseari. Un viaggio per degustare alcuni dei prodotti tipici del nostro Paese.

Dove: Cremona - Quando: dal 29 al 30 marzo - Prezzo: gratuito, dalle ore 9 alle ore 20

Sagra della Salsiccia - Mi sa di buono 2025

È uno degli appuntamenti più amati tra le sagre della regione Lazio, e animerà il centro storico di Monte San Biagio, in provincia di Latina.

Dove: Monte San Biagio, in provincia di Latina - Quando: dal 29 al 30 marzo

Ciocco Fest

Nel centro storico di Castelvetrano, a Trapani in Sicilia presenti specialità al cioccolato come waffle, sfince, cassatelle, crepe, arancine e pizze. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato. L'edizione 2025 aprirà venerdì 28 marzo alle ore 9.00 in corso Vittorio Emanuele II.

Dove: Castelvetrano - Quando: dal 28 marzo

Sagra della Valtellina - Lombardia

Evento dedicato ai sapori valtellinesi, con pizzoccheri, taroz, sciatt, bresaola IGP, formaggi tipici valtellinesi, vini locali e dolci tradizionali.

Dove: Peschiera Borromeo - Quando: dal 29 al 30 marzo

Riccione Wine &Spirits – Emilia Romagna

Evento con al centro i vini e prodotti della distilleria artigianale. Non mancheranno area food, masterclass e una zona kids con miniclub. Dove: PalaRiccione, Riccione - Quando: 29 marzo - Prezzo: 10-15€

Festa del BIO e Montagna Madre - Lazio

Evento che celebra l’agricoltura biologica con talk, showcooking, laboratori e degustazioni.

Dove: Orto Botanico, Roma - Quando: 29 e 30 marzo - Prezzo: ingresso libero

Due passi in Vigna - Lazio

Evento dedicato al vino artigianale con due masterclass da prenotare separatamente.

Dove: Mercato Centrale di Roma, Roma - Quando: 29 marzo - Prezzo: 20€

Sorsi diVino – Campania

Evento dedicato vino con oltre 50 cantine. Il ricavato della vendita dei ticket d’ingresso, dal costo di 10 euro per 7 degustazioni, sarà interamente devoluto in beneficienza.

Dove: Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, Cava de’ Tirreni (SA) - Quando: dal 27 al 29 marzo - Prezzo: 10€.