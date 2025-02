Dove andare nel secondo weekend di Carnevale? Le manifestazioni storiche in Italia

Il prossimo weekend sarà, ancora una volta, all'insegna del Carnevale. In molte città italiane ci saranno carri allegorici, banchi, mercatini, coriandoli e stelle filanti. Dove andare per assistere a una manifestazione ricca di maschere e allegria?

Carnevale in Italia, eventi del 15-16 febbraio

Il Carnevale 2025 è ufficialmente partito, e già nello scorso weekend moltissime città italiane si sono "vestite a festa". Viareggio, Venezia e Cento hanno confermato, ancora una volta, il loro importante ruolo di città storiche del Carnevale. Le manifestazioni considerate ormai parte della tradizione carnevalesca italiana ci hanno già regalato un fine settimana indimenticabile e promettono di replicare anche questo weekend. Scopriamo insieme i programmi dei principali eventi.

Carnevale 2025 a Viareggio, le sfilate dei carri allegorici

I tre colpi di cannone che danno tradizionalmente il via al Carnevale sono già stati sparati domenica scorsa, seguiti dal corteo carnevalesco sul lungomare. Un folto gruppo composto da 9 carri di prima categoria (i cosiddetti giganti di cartapesta), 4 di seconda categoria, 8 mascherate di gruppo e 8 maschere singole hanno sfilato tra centinaia di figuranti in costume.

Lo spettacolo sarà replicato anche nel prossimo fine settimana, riportando lungo la passeggiata a mare quei carri allegorici che, in questa 152esima edizione del Carnevale di Viareggio, sono ispirati al tema della pace. Non mancano ovviamente neppure l'ironia e la satira tipiche di questa festa, che per l'occasione regalerà ai turisti anche tanti eventi all'aperto nei diversi rioni viareggini, con musica e spettacoli, da seguire assaporando le Ondine, dei mini bomboloni fritti ripieni di crema chantilly.

Carnevale di Venezia ispirato a Casanova

Il Carnevale di Venezia celebra quest'anno i 300 anni dalla nascita di Casanova e nel corso del prossimo weekend ripropone feste, spettacoli, balli e cortei su tutto il territorio, in un’atmosfera che riporta alla mente quel XVIII secolo in cui ha vissuto l’illustre veneziano. Partendo dalla più famosa Piazza San Marco, tutta la città si veste a festa. Tra gli eventi da non perdere nel prossimo fine settimana c'è sicuramente il corteo di imbarcazioni tradizionali nel Canal Grande guidato dalla Pantegana di cartapesta, previsto per domenica 16 febbraio. Tra le golosità veneziane legate al Carnevale invece, vi consigliamo di assaggiare le fritole venexiane, dolci frittelle tonde con uvetta e pinoli.

Carnevale storico a Cento

Il carnevale di Cento è uno dei più antichi d'Italia. Le sue origini cinquecentesche e il gemellaggio con il carnevale di Rio, lo rendono uno dei più amati e imperdibili. Quest'anno, come sempre accade, la cittadina in provincia di Ferrara celebra arti, mestieri e tradizioni locali.

Nel fine settimana 15-16 febbraio la città propone un’esposizione degli antichi costumi e maschere di cartapesta, mentre alle 14 di domenica prenderà il via la tradizionale sfilata allegorica. Per deliziare anche il palato è possibile trovare sulle vie del centro tanti banchi che propongono sfrappole e castagnole.