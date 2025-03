La primavera è finalmente arrivata e con essa il primo weekend della nuova stagione, un’occasione perfetta per organizzare una gita fuori porta e godersi le giornate più lunghe e le temperature più miti. Che tu voglia rilassarti nella natura, visitare una città d’arte o concederti un’esperienza enogastronomica, ecco alcune idee per un weekend indimenticabile.

Dove andare nel primo weekend di primavera 2025? I consigli utili

Se il richiamo della natura è forte, la Toscana è una delle destinazioni più affascinanti in questo periodo. La Val d’Orcia, con le sue colline verdissime e i borghi medievali come Pienza e Montepulciano, regala scenari da cartolina e la possibilità di rilassarsi tra passeggiate nella campagna e degustazioni di vini eccellenti. Anche il Lago di Garda è una meta perfetta per un weekend all’aria aperta: i suoi paesaggi iniziano a risvegliarsi, e le cittadine affacciate sull’acqua, come Sirmione e Limone sul Garda, offrono atmosfere suggestive e tranquille, ideali per una fuga dalla routine.

Chi ha voglia di immergersi nell’arte e nella cultura potrebbe scegliere di visitare Roma, approfittando delle temperature piacevoli per esplorare il Colosseo, passeggiare tra i Fori Imperiali o godersi un tramonto da Villa Borghese. Anche Firenze, con i suoi musei e il fascino rinascimentale, è una scelta perfetta per chi ama l’arte, mentre Parigi in primavera acquista un fascino unico: i giardini di Lussemburgo sono in fiore e una passeggiata lungo la Senna o nei vicoli del Marais diventa un’esperienza indimenticabile.

Per chi invece cerca un viaggio all’insegna del gusto, il Piemonte è una delle mete più intriganti. Le Langhe e il Monferrato accolgono i visitatori con i loro vigneti a perdita d’occhio e un’offerta gastronomica irresistibile, tra tajarin al tartufo, formaggi pregiati e calici di Barolo. La Costiera Amalfitana, con le prime giornate di sole, regala invece panorami spettacolari e sapori unici, dal limoncello di Amalfi alla pasta fresca con frutti di mare, perfetti da gustare in un ristorante vista mare. Anche la Sicilia, con il suo barocco splendente e la cucina ricca di tradizioni, è una destinazione ideale per assaporare i primi profumi della primavera.

Se il desiderio è quello di varcare i confini italiani, Amsterdam è tra le destinazioni più affascinanti in questo periodo, quando i tulipani iniziano a colorare la città e il Keukenhof offre uno spettacolo naturale straordinario. Anche Lisbona è perfetta per un weekend di primavera, con il suo clima mite e le sue strade acciottolate da percorrere a piedi, magari fermandosi in una pasticceria per assaporare i celebri pastéis de nata. Per chi ama il mix tra arte e divertimento, Barcellona è la scelta ideale: tra l’architettura di Gaudí, le spiagge già vivaci e le tapas servite nei locali di El Born, il primo weekend di primavera diventa un’esperienza da ricordare.

Qualunque sia la destinazione scelta, il primo weekend di primavera è il momento perfetto per partire, lasciarsi alle spalle il grigiore invernale e godersi il risveglio della natura e delle città. La stagione dei viaggi è ufficialmente iniziata, e con essa la voglia di scoprire nuove bellezze, sapori e atmosfere.

Le giornate del Fai: tutti i borghi da scoprire

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 sono le giornate Fai. Cosa significa? Si tratta di un evento a carattere nazionale molto importante. Nelle giornate Fai si avrà l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con l’apertura a contributo libero di 750 luoghi speciali in 400 città sparse da Nord a Sud. Si potranno ammirare, ad esempio: palazzi, ville, castelli, teatri, luoghi dell’educazione, chiese e collezioni d’arte, esempi di archeologia industriale e siti produttivi, ma anche laboratori artigiani, fari, cantieri navali e persino un piccolo aeroporto civile, aree naturalistiche, orti botanici e parchi urbani.

Un esempio? Si potrà ammirare Villa Lanza a Chieti, in Abruzzo, oppure una pineta secolare in provincia di Teramo. Si potrà visitare il Castello di Bernalda a Matera oppure il Palazzo Falletti in provincia di Reggio Calabria. Si potrà vedere Palazzo Hercolani a Bologna oppure Palazzo Attems a Gorizia.