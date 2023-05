Dove andare per il ponte del 2 giugno? Ecco qualche idea

Con l'arrivo del ponte del 2 giugno si apre ufficialmente la stagione estiva 2023. Per tantissimi italiani si presenta così la possibilità di trascorrere un lungo weekend fuori casa, ma dove andare? Ecco qualche idea su dove andare in Italia.

Ponte del 2 giugno: dove andare in Italia?

Se ti stai domandando "dove andare il ponte del 2 giugno?", ecco qualche idea o consiglio. Per chi è alla ricerca di un posto di mare pur restando in Italia è possibile recarsi alle Cinque Terre in Liguria. Si tratta di un luogo magico dove contemplare la natura e la bellezza del mare gustandosi anche la tipica cucina italiana.

Le Cinque Terre sono borghi marinari della Liguria, cinque location pazzesche dove il tempo sembra essersi fermato. Da Manarola a Riomaggiore, da Vernazza a Corniglia fino a Monterosso, tutte meritano una visita per ammirare squarci di terra a picco sul mare. Non solo, per gli amanti delle escursioni è possibile anche intraprendere il Sentiero Azzurro, un percorso di 12 km che si snoda lungo la costa ligure regalando panorami incantevoli. In caso contrario è possibile visitare le Cinque Terre utilizzando il treno che collega tutte i borghi marinari.

Ponte del 2 giugno 2023: dalla Costiera Amalfitana ai Laghi

Se stai cercando un posto di mare puoi anche valutare la favolosa Costiera Amalfitana. Un luogo ricco di bellezze paesaggistiche vicinissimo alla coloratissima Napoli, una delle città più belle del mondo. Per chi volesse poi dedicarsi ad un tour culturale a tema antica Roma è possibile recarsi a Pompei, un luogo davvero unico. Dopo una pausa è possibile poi godere del sole e del mare recandosi a Positano conosciuta in tutto il mondo per la Chiesa di Santa Maria Assunta e il Sentiero degli Dei.

Da non perdere poi la Penisola Sorrentino e le isole di Ischia, Capri e Procida. Per chi è amante dei laghi come non menzionare: il lago di Garda, il lago Maggiore e il lago di Como dove è possibile organizzare una passeggiata, un giro in bici, ma anche godersi una giornata di relax alla scoperta di piccoli borghi medievali.