Dove andare a Pasqua? La top ten delle vacanze low cost

L'isola di Procida, in provincia di Napoli

La pandemia da Covid-19 ci ha costretti a rinunciare a vacanze e viaggi e, ora che la situazione sta lentamente tornando alla normalità, possiamo tornare a concederci qualche gita. Le vacanze di Pasqua 2022 sono un'ottima occasione per programmare un piccolo viaggio, grazie al weekend prolungato dal lunedì festivo. Ecco allora qualche idea sulle destinazioni low cost perfette sia per i single che per coloro che si mettono in viaggio in coppia o con la famiglia.

Vacanze di Pasqua, idee per un fine settimana prolungato

Quelle che proponiamo potrebbero essere ottime idee anche per chi vuole staccare la spina durante un normale fine settimana. Tuttavia il weekend pasquale permette di approfittare dell'occasione per concedersi una visita più approfondita delle città, senza rinunciare a scoprire anche quegli angoli spesso celati agli occhi del turismo mordi e fuggi che invece meritano senza dubbio una visita.

Grazie alla festività del Lunedì dell'Angelo, infatti, è possibile programmare una visita più approfondita di moltissime località abbastanza vicine a casa nostra da non trasformare l'esperienza di vacanza in attività stressante, ma spesso troppo lontane per programmare un weekend fuori porta. Ecco le 10 migliori mete per un tour pasquale all'insegna del risparmio e del relax.

Procida, la vacanza al mare con la famiglia

Amate il mare e il sole? La piccola isola di fronte a Napoli è la meta perfetta per godersi un piccolo assaggio di primavera. Osservando Procida si ha la sensazione che un pittore abbia rovesciato sulla tela tutti i suoi colori, che hanno trasformato le piccole case in un borgo davvero unico e tutto da scoprire passeggiando lungo le stradine racchiuse tra antiche mura.

Passeggiando capita anche di imbattersi in squarci di paesaggio mozzafiato, dove i mille colori delle case si mischiano ai colori di frutteti e vigneti da un lato, mentre dall'altro risaltano le spiagge chiare che fanno da cornice a un mare azzurrissimo. Scelta come Capitale della cultura italiana 2022, Procida merita senza dubbio una visita e le vacanze di Pasqua possono davvero essere l'occasione perfetta.

Ponte di Pasqua in Spagna, due mete per gli amanti del sole

Chi ama il sole potrà scegliere due città spagnole per un viaggio nel ponte pasquale. Le due località sono Siviglia e Malaga. La prima offre una vacanza immersi tra storia, tradizione e innovazione. La capitale dell'Andalusia è infatti uno scrigno di arte e bellezza, tutto da scoprire passeggiando tra le stradine strette che si snodano attraverso i suoi quartieri storici.

I paesaggi capaci di stupire non mancano neppure a Malaga, località che riserva mille sorprese. Castelli secolari, ristoranti in cui gustare il celebre gazpacho, un museo in cui sono conservate le principali opere di Pablo Picasso, sole e mare, la capitale della Costa del Sol sembra avere davvero tutto quello che serve per una "tre giorni all'insegna del divertimento".

Pasqua a Perugia, un weekend dal profumo medievale

La quarta proposta vede il capoluogo umbro protagonista delle vacanze di Pasqua. Una gita a Perugia permette di immergersi in un'atmosfera medievale dove, a ogni passo, si ritrovano le orme di un antico passato.

Cittadina di origini millenarie, Perugia è racchiusa all'interno di imponenti mura di cinta etrusche che "proteggono" eleganti palazzi, musei e torri. Il fascino scaturisce da quell'atmosfera che si respira camminando per le sue viuzze, da percorrere lentamente e senza meta per assaporare fino in fondo anche gli squarci di panorama più nascosti.

Pasqua alle terme: tre proposte per il relax a costo zero

Staccare la spina con una tre giorni immersi completamente nel relax? L'idea di trascorrere pasqua alle terme può essere un ottimo spunto per allentare le tensioni accumulate in questi ultimi anni un po' troppo "complicati".

Se poi l'accesso alle acque termali è addirittura a costo zero l'idea può diventare veramente irresistibile. Saturnia, in provincia di Grosseto, offre una serie di terme naturali e vasche libere che circondano i lussuosi stabilimenti. Permettono di godere di acque calde salutari senza spendere neppure un centesimo.

Chi cerca proposte per una vacanza gratis alle terme può trovare splendide vasche naturali anche a Ischia. Nell'isola partenopea delle terme non mancano infatti splendide vasche naturali in cui scorre una benefica acqua calda. Da Olmitello alle Fumarole, per giungere fino alla baia di Sorgeto e alle antiche terme romane di Cavascura, le proposte per un relax a costo zero non mancano.

Chi sogna una cornice fantastica come quella del paesaggio innevato che fa da contorno alle vasche ad acqua caldissima, non deve arrivare fino in Islanda perché esistono terme così anche in Italia e sono completamente gratis. Si tratta delle terme di Bormio, dove una affascinante piscina naturale ai margini di un torrente permette di stendersi nell'acqua calda e lasciare vagare lo sguardo sul panorama circostante.

Vacanze di Pasqua con la famiglia, idee per i più piccoli

Sicuramente per chi progetta una vacanza di Pasqua in tour con la famiglia, Gardaland è una meta da prendere in considerazione. Da sempre considerato il paradiso per i più piccoli, quest'anno il parco divertimenti offre tante nuove attrazioni che faranno letteralmente impazzire i bambini. Il parco giochi propone nel weekend pasquale orari prolungati (dalle 10 alle 18) e pacchetti interessanti per divertirsi con le migliori offerte Gardaland 2022.

Ma i parchi aperti a Pasqua e Pasquetta sono davvero moltissimi e per chi va in vacanza con la famiglia c'è solo l'imbarazzo della scelta, da Mirabilandia allo ZooMarine di Pomezia. Praticamente è possibile trovare un parco divertimenti per una vacanza low cost a pochi passi da casa in tutto lo stivale.

Venezia, per un weekend pasquale romantico

Chi stanno programmando un viaggio in coppia non può non pensare al fascino e all'atmosfera romantica di Venezia. Da sempre amato per la sua particolare caratteristica di città sull'acqua, il capoluogo veneto offre vari spunti per un fine settimana romantico: dal classico giro in gondola per due alla gita in barca sulle isole della laguna, per concludere la giornata ammirando insieme il più suggestivo tramonto da Piazza San Marco.

Ponte di Pasqua in Valtellina

Dopo l'affollamento sulle piste da sci da parte degli appassionati di sport invernali, la Valtellina si risveglia a primavera, regalando paesaggi incantevoli. Chi ama la natura può puntare su qualche giorno in questa zona in provincia di Sondrio. Gli spunti per una vacanza di Pasqua non mancano, dalle lunghe passeggiate immersi nel verde alle visite ai suoi splendidi borghi che in questo periodo dell'anno offrono il meglio di sé. Le giornate soleggiate, ma ancora lontane dall'afa estiva, offrono poi il clima ideale per una "tre giorni in Valtellina" all'insegna del relax.