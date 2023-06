Dove andare il 2 giugno: le località di mare più gettonate dai vacanzieri

Sicilia - Taormina

Il ponte del 2 giugno sancisce, tempo e maltempo permettendo, l'inizio dell'estate 2023. Milioni di italiani si stanno mettendo in viaggio con destinazione mare dove trascorrere qualche giorno all'insegna del relax. Ecco le mete e le località più richieste.

Ponte 2 giugno 2023: dove andare? Sicilia al top

Per il lungo ponte del 2 giugno gli italiani premiano le bellezze nostrane. La Sicilia è tra le regioni più richieste con tre località al top: Licata, Marina di Ragusa e San Vito lo Capo. Sempre in Sicilia una menzione particolare merita la Riserva dello Zingaro, un'area naturale protetta situata a ovest del golfo di Castellammare nei comuni di Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. In questo paradiso, composto da sette cale raggiungibili soltanto via mare, è possibile godere di un mare cristallino e di natura incontaminata.

Da non perdere anche Marzamemi, piccolo borgo di pescatori dove la vita sembra essersi fermata, mentre sulla costa sud orientale da segnalare Val di Noto dove potrete godere non solo del mare, ma anche dell'arte barocca.

Ponte del 2 giugno 2023: dove andare? Dalle isole alla Puglia

Non solo la Sicilia tra le mete più richieste per il ponte del 2 giugno 2023. Come non perdersi ed innamorarsi della Sardegna e delle sue bianche spiagge? Tra le località più richieste: San Teodoro, Alghero e Villasimius. Parlando sempre di isole in Italia è possibile recarsi anche in tre piccoli paradisi: Ischia, Capri e Procida, le tre isole del golfo di Napoli, dove ammirare viste mozzafiato, tramonti indimenticabili e calette piccole, ma ricche di fascino.

Tra le altre località di mare non si può non menzionare la Puglia. Per il weekend del 2 giugno tra le località consigliate ci sono: Gallipoli, Ugento e Porto Cesareo. Tre località dove trascorrere qualche giorno all'insegna del relax tra giornate al mare e non solo. Per gli amanti dello sport, infatti, è possibile dedicarsi a sport acquatici come immersioni sub, snorkeling, windsurf e vela. Non solo, per gli amanti della storia e della cultura ci sono gite interessanti tra le innumerevoli grotte presenti nel Salento. Sempre in Puglia è possibile andare in un vero e proprio gioiellino: Polignano a Mare, patria di Domenico Modugno, dove potrete ammirare l'incantevole Cala Porto o Lama Monachile, una delle spiagge più belle d'Italia.