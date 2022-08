Dormire troppo poco potrebbe rendere più egoisti: lo studio

Sappiamo tutti ormai che il sonno è una delle attività più importanti, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ma non solo: ci sono evidenze che indicano come l’assenza di adeguato riposo possa portare a cambiamenti nei comportamenti. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PLOS Biology, e citato dalla Cnn, dormire troppo poco influenza la disponibilità ad aiutare gli altri: insomma, renderebbe più egoisti.

Le ricerche sul sonno

I ricercatori di Berkeley hanno condotto tre differenti studi negli Stati Uniti alla caccia di questo “effetto egoismo” della mancanza di sonno, analizzando i cambiamenti nell’attività neuronale e i comportamenti altruisti: il risultato è stato che anche una piccola riduzione del sonno poteva scatenare questo effetto.

“Basta un’ora di sonno in meno”

“Anche solo un’ora di sonno in meno era più che sufficiente per influenzare la disponibilità ad aiutare gli altri”, ha dichiarato alla Cnn Ben Simon, postdoc in psicologica al Centro di Scienza del riposo. “Quando le persone perdono un’ora di riposo, c’è una evidente diminuzione della gentilezza e della motivazione ad aiutare chi ne ha bisogno”. Studiando un database contenente 3 milioni di donazioni caritatevoli effettuate tra il 2001 e il 2016, i ricercatori hanno notato una diminuzione del 10% delle donazioni dopo il cambio dell’ora. Un effetto che non si è verificato in quegli Stati che invece non seguono il cambio dell’ora in avanti, non perdendo così un’ora di sonno.