Doodle di Google per la Giornata della Terra 2024: i progressi contro il cambiamento climatico e che cosa rappresenta

Il 22 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata della Terra, l'Earth Day, il nome usato per indicare il giorno in cui sono celebrate l'ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. Le Nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno. Anche Google ha pensato di celebrare questo giorno con un Doodle speciale. Scopriamo di cosa si tratta e il suo significato.

Google, il doodle celebrativo per la Giornata della Terra 2024

Google, il colosso di Mountain View, festeggia la Giornata della Terra 2024 così: da diverse ha cambiato il suo logo con un omaggio alla Terra. Si tratta di un doodle, un tool celebrativo dedicato alla Giornata della Terra. Un tributo con una serie di foto dedicate alla bellezza naturale e alla biodiversità della Terra. L'obiettivo del colosso americano è molto semplice: si tratta di un invito alla riflessione sulla bellezza del nostro Pianeta e alle possibilità che tutti noi abbiamo per preservarla.

Proprio il motore di ricerca ha spiegato così il Doodle dedicato alla Giornata della Terra: "mette in risalto la bellezza naturale e la biodiversità del Pianeta e ci ricorda l'importanza di proteggerlo per le generazioni future".

Google, sei foto per celebrare l'Earth Day: il doodle del giorno

Per questo motivo Google ha scelto una combinazione di sei foto che corrispondono a una lettera della società per rappresentare i progressi che si stanno compiendo nella preservazione della nostra madre Terra.

Il Doodle di Google dedicato alla Giornata della Terra 2024 è un invito a comprendere e mettere in pratica i progressi contro il cambiamento climatico. Ogni lettera del colosso americano è stata sostituita da una foto del nostro pianeta. Ecco nel dettaglio: la lettera G mostra una foto delle isole Turks e Caicos, la O è stata sostituita dalla Scorpion Reef, ovvero la barriera corallina del Golfo del Messico meridionale. L'altra O, invece, mostra la massa di ghiaccio Vatnajökull, mentre la G omaggia Jau, un'area naturale protetta nella foresta amazzonica brasiliana. Infine la lettera L mostra la Grande Muraglia Verde in Nigeria, mentre la E riserva naturale delle isole della regione di Pilbara, nell'Australia occidentale.



Così il Doodle vuole mostrarci anche i progressi nella lotta contro il cambiamento climatico in atto.