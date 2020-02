Domenica con clima primaverile e molto sole

Il solido campo di alta pressione che si allunga dal medio Atlantico verso il Mediterraneo e l’Italia garantirà un'altra domenica all’insegna del tempo stabile con temperature che resteranno su valori molto miti per la stagione e in alcuni casi tipici del mese di aprile. Il caldo anomalo sarà evidente anche in quota con lo zero termico che, posizionato già oltre i 3000 metri, entro fine giornata salirà ulteriormente fino a toccare i 3800 metri al Centro-Nord. Tuttavia, fra la fine della giornata e martedì, l’anticiclone si indebolirà leggermente all’altezza delle regioni settentrionali, attraversate da una perturbazione atlantica molto debole (n.4 di febbraio) associata ancora una volta a precipitazioni di modesta entità. Tra mercoledì e giovedì un nucleo di aria più fredda proveniente dal Nord Atlantico lambirà le regioni Nord-Est e quelle adriatiche, lasciando al margine ancora una volta Sardegna e Nord-Ovest. Questa perturbazione (la n.5) sarà seguita da un sensibile rinforzo dei venti settentrionali che comporteranno un temporaneo calo delle temperature. che si allunga dal medio Atlantico verso il Mediterraneo e l’Italia garantiràall’insegna del tempo stabileche resteranno su valori molto miti per la stagione e in alcuni casi tipici del mese di aprile. Il caldo anomalo sarà evidente anche in quotache, posizionato già oltre i 3000 metri, entro fine giornata salirà ulteriormente fino a toccare i 3800 metri al. Tuttavia, fra la fine della giornata e martedì, l’anticiclone si indebolirà leggermente all’altezza delle, attraversate da una perturbazione atlantica molto debole (n.4 di febbraio) associata ancora una volta a precipitazioni di modesta entità.ì un nucleo di aria più fredda proveniente dal Nord Atlantico lambiràe quelle adriatiche, lasciando al margine ancora una volta. Questa perturbazione (la n.5) sarà seguita da un sensibile rinforzo deiche comporteranno un temporaneo calo delle temperature.

Previsioni meteo per domenica. Tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni ma con la tendenza ad un aumento delle nubi in Liguria e dal pomeriggio anche sull’alta Toscana. Da segnalare inoltre il passaggio di nuvolosità alta e sottile sulle regioni settentrionali, mentre le nebbie a banchi presenti sulla bassa Pianura Padana tenderanno a diradarsi. A fine giornata tendenza ad un generale addensamento della nuvolosità su tutta la Pianura Padana e sull’alto Adriatico con le prime pioviggini in Liguria. Temperature massime senza grandi variazioni: punte prossime ai 20 gradi su regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo ancora prevalentemente stabile e soleggiato al Centro-Sud, nelle Isole, a parte un po’ di nuvole in Toscana, sulla costa laziale e il passaggio di nubi alte e sottili nelle restanti regioni peninsulari. Al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso, eccetto sulle Alpi dove fino al primo pomeriggio resisteranno ampie zone di sereno. Saranno possibili deboli piogge o pioviggini su centro-est Liguria, sulla pianura lombarda e nel Friuli. In serata o nella notte qualche fiocco di neve lungo le Alpi centro-orientali a quote elevate e deboli piogge in arrivo nel nord-ovest della Toscana. Temperature minime in sensibile rialzo, massime in diminuzione al Nord, più sensibile in Pianura Padana, in aumento sul medio Adriatico, al Sud e in Sardegna dove si potranno sfiorare i 20 gradi e addirittura superarli sull’Isola. Venti meridionali in leggero rinforzo sui mari di ponente.