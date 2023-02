Mal di schiena: qualche consiglio per fare prevenzione

Il vero nemico della schiena è l’immobilità: trascorrere tante ore ogni giorno seduti, muoversi poco e non fare la giusta quantità di attività fisica può compromettere il tono muscolare di tutto il corpo, causando problemi anzitutto a livello del rachide.

Viceversa, una corretta routine sportiva permette di promuovere la salute generale del corpo e prevenire i fastidi della schiena. Avere muscoli tonici in tutta la parte superiore del corpo, ma anche in quella inferiore, consente infatti di ridurre la tensione a livello della schiena, con una serie di benefici che ne derivano.

Gli esercizi migliori per la salute della schiena

Anzitutto, qualsiasi tipo di movimento è una buona alternativa al restare fermi perché - come anticipato - tra le tante conseguenze negative di uno stile di vita sedentario c'è appunto anche il mal di schiena. Tra i migliori esercizi per la salute della zona lombare c’è il plank, ossia la classica posizione "a tavola" con appoggio sui gomiti e sulle punte dei piedi, soprattutto se associato a movimenti specifici come le alzate degli arti.

Meno efficaci sono invece gli esercizi completamente statici, perché favoriscono l’irrigidimento muscolare e non garantiscono la giusta elasticità. Per il resto sono molto utili gli esercizi di forza, sia con carico sia a corpo libero, soprattutto se utili a rafforzare la muscolatura della parte bassa del corpo, a partire proprio dai glutei e dai muscoli delle cosce. Un esercizio perfetto per alleviare la compressione lombare è il bridge (o ponte), in cui si stacca da terra il bacino da terra grazie alla spinta dei glutei.

Per allungare correttamente i muscoli della schiena e prevenire l’insorgenza di alcune patologie, tra cui varie tipologie di ernie, è fondamentale anche svolgere con continuità esercizi di stretching, soprattutto quelli che distendono la parte posteriore del corpo.