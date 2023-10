Doccia alla sera o al mattino? Ecco come scegliere il momento migliore

Esiste un momento ideale per farsi la doccia? Lavarsi al mattino, soprattutto con acqua fresca, favorisce il risveglio rapido, migliorando la concentrazione e i livelli di attenzione durante le prime attività della giornata. Lavarsi alla sera, invece, libera dallo sporco della giornata e predispone l’organismo a un sonno riposante. Ebbene, la risposta è che non c’è una regola valida per tutti: le caratteristiche personali possono fare propendere per l'una o l'altra opzione, anche a seconda del proprio stile di vita e di ciò che fa sentire meglio.

Come fare una scelta ben ponderata

Il momento della giornata in cui concedersi una doccia è molto spesso una questione di abitudini o di preferenze personali. In generale, anche se ci sono persone che prediligono orari meno convenzionali, la scelta solitamente ricade o sulla sera prima di andare a letto o sulla mattina appena svegli.

Entrambi i momenti presentano dei vantaggi: la doccia prima di iniziare la giornata può dare la giusta carica, mentre quella al termine delle attività quotidiane è ideale per favorire il rilassamento della mente e della muscolatura. In base agli obiettivi personali e alle esigenze si può propendere per la versione serale o per quella mattutina, considerando tutti i benefici che derivano da ciascuna delle due opzioni.

Un altro aspetto che non si può sottovalutare riguarda l’attività fisica: dopo avere sudato e aver prodotto uno sforzo è consigliato lavarsi subito, sia per togliere la sporcizia sia per rilassare l’organismo.

A prescindere dalle preferenze personali, gli esperti suggeriscono alle persone con pelle sensibile di fare la doccia alla sera per favorire la rigenerazione del mantello protettivo. Al contrario, chi ha i capelli grassi o tende a sudare molto, secondo le evidenze scientifiche farebbe bene a lavarsi al mattino.