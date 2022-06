Divorati dalle zanzare? Ecco perché bere birra non è una buona idea

Siete amanti della birra? Abbiamo una cattiva notizia per voi: siete molto più appetibili per le zanzare. La scienza ci spiega il perché.

Perché le zanzare ci mordono?

La convivenza con le zanzare è ricominciata anche quest'anno. A partire dal primo caldo di maggio sono tornate a ronzare e ad attaccare, assetate del nostro sangue. Esistono diversi modi per allontanarle, alcuni anche naturali e per nulla nocivi per noi e per l'ambiente, ma basteranno questi rimedi per liberarci delle zanzare? La risposta è, ovviamente, no. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono solamente dei lenitivi e non delle soluzioni, in quanto - di fatto - semplicemente l'uomo non può evitare di essere preda delle zanzare.

Ve ne avevamo già parlato in un altro articolo, spiegandovi qual è la principale motivazione che spinge questi insetti a prenderci di mira e a morderci: la nostra anidride carbonica. Noi, in quanto mammiferi, emettiamo anidride carbonica respirando, ed è proprio questa sostanza che comunica alle zanzare la nostra presenza. Possono captare la nostra CO2 a 30 metri di distanza e, prima ancora che noi le vediamo, hanno già deciso di morderci. Giacché non possiamo evitare di respirare, è impossibile non attirare le zanzare.

Chi beve birra attira le zanzare, lo studio

La situazione è ancora più grave se poi, oltre a respirare (azione inevitabile), beviamo anche birra! Certamente il refrigerio che offre questa bevanda nelle calde giornate estive è impagabile, ma al tempo stesso diventa in automatico una gigantesca insegna a led per le zanzare con scritto "È qui la festa". Uno studio francese ha infatti rivelato che il nostro odore dopo aver consumato birra ci renda molto più appetibili per questi insetti. Il motivo va ricercato nelle escrezioni di etanolo tramite il sudore del nostro corpo, una sostanza che attirerebbe particolarmente questi odiosi e pericolosi insetti.

Lo studio è ancora in corso e quindi i risultati finora ricavati non sono ancora del tutto affidabili, ma risultano soltanto un'ipotesi che però pare essere ben indirizzata. Va detto che la birra contiene anche altre sostanza in grado di attrarre le zanzare, come la già citata anidride carbonica (presente anche nelle altre bibite gassate) e l'acido lattico. Uno studio olandese poi ha trovato una correlazione tra il peso corporeo e la probabilità di essere punti. Sembra infatti che chi consumi abitualmente cibi ricchi di zuccheri e di colesterolo sia un bersaglio facile per le zanzare, e la birra certamente non è una bibita dietetica.