Disastro ambientale nei Caraibi, enorme quantità di petrolio sta distruggendo la barriera corallina. Le immagini

Preoccupa il disastro ambientale nei Caraibi. Un'enorme quantità di petrolio sta distruggendo la barriera corallina dopo il naufragio di una misteriosa nave. Nessuna sa ancora però da dove provenisse e cosa contenesse davvero. Ecco le ultime notizie e alcune immagini della melma nera che si è riversata sulle spiagge incontaminate e sulle acque cristalline.

Disastro ambientale nei Caraibi: cosa è accaduto e quale è la situazione ad oggi?

Dopo il naufragio di una misteriosa nave, si parla di disastro ambientale nei Caraibi. L’incubo ha avuto inizio già la settimana scorsa, quando la nave The Gulfstream si è arenata e capovolta al largo di Tobago. Quest'ultima ha riversato in mare un’enorme quantità di petrolio che in poche ore ha raggiunto la costa della piccola isola, danneggiato la preziosa barriera corallina e le spiagge incontaminate per oltre 25 chilometri di costa.

I volontari e la popolazione del posto stanno correndo contro il tempo per salvare le cose e tutti gli esseri viventi che le popolano a Trinidad e Tobago. Occorre mitigare gli effetti devastanti di una fuoriuscita di petrolio enorme che sta causando danni irreparabili.

Il petrolio fuoriuscito dalla nave si è infatti riversato velocemente lungo almeno 15 chilometri, compromettendo alcune delle spiagge dei Caraibi. Si cerca in tutti i modi, in queste ore, di salvare quindi il litorale, ma soprattutto i pesci che popolano il mare e gli uccelli marini oltre ad altri animali selvatici. La barriera corallina dell’area è stata però già pesantemente compromessa. Le conseguenze potrebbero durare per anni e anni. Ancora, però, risulta impossibile poter prevedere cosa accadrà in futuro dopo questo enorme sversamento di petrolio.

Il primo ministro dello Stato insulare ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale.

Cosa è accaduto nei Caraibi?

Ad oggi non si sa ancora nulla sulle cause del disastro ambientale nei Caraibi. Le ipotesi più accreditate riguardano la possibilità che la nave sia stata abbandonata a sé stessa e che l’equipaggio sia riuscito a mettersi in salvo in autonomia. Non vi sono però conferme. Non si sa da dove provenisse l'imbarcazione e cosa trasportasse e non si capisce come mai tutto l'equipaggio sia scomparso nel nulla.