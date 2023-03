La dieta che aiuta a proteggersi dall'influenza e dalle malattie respiratorie

Ormai l’inverno sta per volgere al termine ma, anche se la bella stagione è sempre più vicina, non è certo il momento di abbassare la guardia, perché le malattie respiratorie in circolazione sono ancora numerose. Per proteggere l'organismo è importante - tra le altre cose - prestare particolare attenzione alla dieta: gli antiossidanti, le vitamine e alcune sostanze specifiche possono aiutare a rimanere in salute e a superare rapidamente qualche spiacevole raffreddamento.

Cosa non può mancare nella dieta

Le abitudini quotidiane incidono in maniera significativa sulla capacità dell’organismo di contrastare le malattie tipiche dell’inverno come influenza e altri disturbi respiratori. Una dieta equilibrata, varia e ricca di alcune sostanze specifiche può essere davvero utile per non ammalarsi e godersi la fine dell’inverno.

Il primo nemico da combattere è lo stress ossidativo delle cellule causato dai radicali liberi, che indebolisce l'organismo. Sono molto importanti per rafforzare il sistema immunitario anche la vitamina C - contenuta soprattutto in agrumi, kiwi, peperoni e cavoli - e la vitamina E, presente nella frutta secca e nei semi oleosi. Hanno una forte azione antiossidante anche il selenio il coenzima Q10, che si assumono mangiando cibi molto comuni come spinaci, avena e pesci grassi.

Da non sottovalutare anche il beta-carotene (precursore della vitamina A) presente in molti vegetali come zucca e carote, così come la quercetina che si trova in mirtilli, capperi, cipolle e mele. Insomma, questi alimenti dovrebbero essere sempre contemplati in una lista della spesa ben studiata per proteggere l'organismo dai colpi di coda dell'influenza.