A tu per tu con i delfini dal becco bianco: le immagini incredibili. VIDEO

A tu per tu con un gruppo di delfini dal becco bianco: è successo al largo di Hastings, nel Regno Unito, dove un uomo in barca ha avuto la fortuna di osservare da vicino queste splendide creature. “È stata un’esperienza magica e bellissima, un vero onore poter interagire con questi splendidi animali”, ha detto Dave Duggan, 60 anni, secondo quanto riportato da WochIt. Il branco era composto da 5 individui, e dopo aver nuotato vicino alla barca per un po’ si è allontanato verso il mare aperto.

Il delfino dal becco bianco: le caratteristiche

Il delfino dal becco bianco è considerato un animale molto sociale ed è spesso avvistato in gruppi compresi tra i 5 e i 10 individui. Sono una specie che vive abitualmente nelle zone subpolari, ed è quindi più semplice osservarli nelle acque fredde dell’Atlantico del Nord. Raramente però si avventurano più a nord, poiché sono cacciati dagli orsi polari. Tuttavia è talvolta possibile vederli anche vicini alle coste inglesi del nord-est. Sono chiamati così a causa del peculiare colore di parte della testa e dei fianchi.