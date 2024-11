Curiosità e aneddoti sulla Luna delle lunghe notti, l'ultimo plenilunio 2024

Il plenilunio di dicembre vedrà brillare in cielo la Luna delle lunghe notti 2024. Si tratterà dell'ultima volta che vedremo il nostro satellite completamente illuminato quest'anno. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo evento.

Luna Piena di dicembre, quando?

L'ultima Luna Piena 2024 splenderà in cielo il prossimo 15 dicembre. Tecnicamente il nostro satellite raggiungerà la fase culminante alle 10:02 ora italiana, anche se ovviamente sarà necessario attendere le ore dopo il tramonto per poterla ammirare in tutto il suo splendore. Niente paura però, perché - come diciamo sempre - lo spettacolo non perderà il suo appeal, e anche nelle sere immediatamente precedenti e in quelle successive la Luna apparirà completamente illuminata a noi che la osserviamo dalla Terra.

Come fanno sapere dall'Uai il satellite si troverà nella costellazione dei Gemelli.

©Stellarium - cielo del 15 dicembre ore 20:00 circa

Luna Piena delle Lunghe Notti: ultimo plenilunio d'autunno o primo dell'inverno?

Lo spettacolo celeste che ci attende vedrà il nostro satellite brillare in tutto il suo splendore per l'ultima volta quest'anno. Ma oltre a essere l'ultimo plenilunio 2024 avrà anche un'altra particolarità.

Si tratterà dell'ultimo plenilunio d'autunno o del primo dell'inverno? In realtà sono esatte entrambe le definizioni, visto che il disco lunare raggiungerà il culmine prima del solstizio d'inverno - previsto per il 21 dicembre - che darà inizio alla stagione astronomica (da non confondere con quella metereologica che invece prenderà il via il 1° dicembre). Di conseguenza il prossimo plenilunio vedrà protagonista l'ultima Luna Piena nell'autunno astronomico e la prima dell'inverno meteorologico.

Tanti nomi suggestivi per l'ultimo plenilunio 2024

Come ben sappiamo la Luna Piena assume nomi legati alle tradizioni dei nativi americani e alle particolari caratteristiche del periodo. Quali sono quelli che identificano il plenilunio di dicembre? A causa delle basse temperature e delle ore di luce ridotte, questo plenilunio è conosciuto anche come Luna Piena del Freddo (Cold Moon) e Luna Piena delle Lunghe Notti (Full Long Nights Moon).

Ma sappiamo anche che i nativi americani non sono i soli ad aver "ribattezzato" i diversi pleniluni dell'anno. Anche i popoli di origine celtica usavano un termine davvero curioso per indicare l'ultimo plenilunio dell'anno. La Luna Piena di dicembre era per loro la Luna prima di Yule, ovvero prima del solstizio d'inverno, che segnerà nell'emisfero boreale la notte più lunga dell'anno.