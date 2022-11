Cronaca Meteo: tromba marina in provincia di Sassari. Le immagini

Immagine di repertorio

Una tromba marina si è verificata in provincia di Sassari. Le immagini hanno fatto il giro del web. Ecco tutte le informazioni in merito a quanto accaduto.

Tromba marina in provincia di Sassari: cosa è accaduto?

Una tromba marina si è formata ieri mattina, 29 novembre 2022, davanti alla costa di Badesi, in Gallura. Per l'esattezza la tromba marina si è formata davanti alla costa settentrionale della Sardegna, tra la Ciaccia e Badesi per poi arrivare davanti al porticciolo di Isola Rossa, frazione del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. Molti testimoni preoccupati hanno documentato, con immagini impressionanti, quanto stava accadendo davanti ai loro occhi.

E no te lo fai il bagno a Bidesi? pic.twitter.com/xQQ8cQnxNv — Mago Sagazzu🦎 (@sardum) November 29, 2022

Nei filmati e nelle varie foto scattate si vede formarsi una gigantesca nuvola a forma di imbuto alla base di un cumulonembo. Tale imbuto ha raggiunto velocemente la superficie dell'acqua. A causa dei forti venti quest'ultima si è sollevata e polverizzata.

🌪🤬Impressionante #trombamarina si è formata stamattina in #Gallura davanti alla costa di #Badesi in #Sardegna, ma non è riuscita a toccare la terra ferma🥵



📷Foto Giovanni Altea via L'Eco di Barbagia



Rete Meteo Amatori Passione & Professionalità#meteo #weather #in… pic.twitter.com/wU6CkxCGqR — Rete Meteo Amatori (@ReteMeteoAmator) November 29, 2022

Per fortuna il fenomeno ha sprigionato la sua forza sul mare e non ha raggiunto la terraferma.

Come si formano le trombe marine?

Come si formano le trombe marine? Queste possono originarsi sia sui mari che sui laghi e sono molto simili alle trombe d’aria. L'unica differenza? Le prime si formano sul mare, le seconde sulla terraferma. Le trombe marine provengono solitamente da una nube chiamata cumulo congesto, una nube, cioè, che ha un aspetto gonfio e che si sviluppa verticalmente.

Quando si formano? Quando la superficie dell’acqua ha una temperatura superiore ai 25 °C e può così fornire energia all’aria sovrastante. Solo così lo scontro tra correnti ascensionali e discendenti più fredde può innescare moti vorticosi.

Come sono generalmente le trombe marine? Quali sono le loro caratteristiche? In primis hanno un diametro di pochi metri e si elevano in altezza fino a mille metri. Quanto durano? Solitamente dai 15 ai 30 minuti.