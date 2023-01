Cronaca Meteo, temporale con graupel a Pisa: cosa è accaduto e le immagini

Le ultime news riguardanti la cronaca meteo ci raccontano il temporale con graupel che ha imbiancato Pisa regalando immagini davvero suggestive. Ecco cosa è accaduto e alcuni scatti postati sui social da diversi utenti.

Cronaca Meteo, Pisa: suggestivo temporale con graupel imbianca la città

Un suggestivo temporale di grandine e graupel, ovvero neve tonda, ha imbiancato, come ci racconta la cronaca meteo delle ultime ore, la città di Pisa oltre a quella di Lucca e le loro province. Il maltempo che sta colpendo l'Italia, negli ultimi giorni, ha fatto sì che si scatenasse, ieri, 18 gennaio 2023, un forte temporale sulle due città della Toscana. Quest'ultimo, oltre a creare disagi alla viabilità - ma per fortuna non si sono registrati incidenti - ha regalato panorami davvero insolito.

A far maggior clamore, almeno sui social, è stata la città di Pisa che, imbiancata, sembrava ancor più magica e suggestiva. Intorno alle 12.00, infatti, si sono verificati forti rovesci di grandine, generalmente di piccole dimensioni, e neve tonda, ma sembrava, una volta terminato il temporale, che fosse caduta tanta bella neve soffice su case, strade e monumenti.

L'inverno ha iniziato a farsi sentire così e nelle prossime ore oltre che nelle prossime giornate è previsto un ulteriore peggioramento. Per questo motivo è consigliabile tener d'0cchio le previsioni meteo.

Che cos'è il graupel e quando si verifica questo particolare fenomeno?

Che cos'è il graupel? Si tratta di un nome tedesco che indica il fenomeno della neve tonda. Si verifica quando si ha una precipitazione solida costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi che hanno all'incirca un diametro compreso tra 2 e 5 millimetri. Sono per lo più grani di forma sferica o conica che cadendo al suolo rimbalzano e si sbriciolano con estrema facilità. Per questo motivo è molto facile scambiare tale fenomeno per grandine, ma se ci si fa caso i chicchi della grandine sono più grandi e spessi e giunti al suolo non si sgretolano così facilmente perché più duri e compatti. Altra differenza con la grandine? Ebbene quest'ultima si presenta con un colore bianco lucido e non opaco.