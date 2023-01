Cronaca meteo, ondata di gelo in Cina, Corea e Giappone: la situazione e le ultime tendenze meteo

La cronaca meteo ci porta a parlare dell'ondata di gelo che ha colpito soprattutto nelle ultime ore sia la Cina che la Corea e il Giappone. Ecco le ultime news che giungono dall'Est dell'Asia - dopo quello che vi avevamo raccontato sul gelo in Asia Centrale - e da città come Pechino.

Cronaca meteo: ondata di gelo da Pechino a Tokyo

Cina, Corea e Giappone sono interessate da una forte ondata di gelo di cui molti parlano all'interno dell'attuale cronaca meteo. I meteorologi del posto hanno lanciato l'allarme soprattutto per la città di Pechino che a quanto pare potrebbe rischiare di raggiungere quota -25°C . Altra allerta meteo? Su Tokyo e Seul si prevede che potrà cadere addirittura mezzo metro di neve. Insomma così come sta accadendo in questi giorni in Europa, anche in Asia l'inverno si sta facendo sentire.

Da dove proviene questa ondata di gelo che sta interessando Pechino, Tokyo e Seul secondo le ultime news di cronaca meteo? Dalla Siberia orientale dove negli ultimi giorni si sono toccati picchi che hanno raggiunto temperature record come quella di 62°. Il grande freddo, infatti, espandendosi verso la Cina, ha portato negli ultimi giorni le temperature ad abbassarsi notevolmente. Nel Nord - Est del Paese si sono registrati ad esempio:

-46,3°C nel villaggio di Beihong

-44,2°C a Tulihe

-43,7°C a Beijicun

I prossimi giorni, però, come dicevamo, i termometri dovranno prepararsi a registrare temperature ancor più estreme perché due ondate di maltempo e gelo interesseranno Cina, Corea e Giappone portando con sé oltre che altra aria gelida, anche nevicate eccezionali.

Tendenze meteo per la prossima settimana in Asia: cosa accadrà?

Quali sono le tendenze meteo per la prossima settimana? Si prevede che nei primi quattro giorni, ovvero da lunedì a giovedì, aria gelida avvolgerà Pechino portando i termometri a segnare ben -25°C e la neve cadrà copiosa sul territorio coreano e giapponese. Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi e vedere davvero cosa accadrà prossimamente.

La situazione in India e l'allerta meteo

Come vanno le cose in India? L'ondata di freddo continua a creare numerosi disagi soprattutto nella Capitale. A Delhi si stanno registrando temperature addirittura più basse di quelle che abitualmente si riscontrano in questo periodo sull'Himalaya. Per questo motivo l'allerta gialla nella pianura del nord dell'India, proseguirà anche nei prossimi due giorni.