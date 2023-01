Asia alle prese con il gelo, Australia con caldo record: le temperature

In Asia Centrale sono alle prese con una ondata di gelo e neve e con temperature, in alcune zone, che si attestano a -20°. In Australia, al contrario, è caldo record con temperature tra i 40 e i 45°

