Cronaca Meteo, maltempo in Svizzera e in Germania: le ultime news sulla situazione dopo i forti temporali

Il forte maltempo non sta colpendo solo il Nord Italia. Le ultime news di cronaca meteo ci segnalano ingenti danni anche in Svizzera e in Germania, soprattutto nella città di Berlino. Cosa è accaduto? Ecco la situazione dopo i temporali delle ultime ore che si sono presentati con pioggia battente, vento fortissimo e grandine con chicchi enormi.

Maltempo in Svizzera: cosa è accaduto?

Secondo le ultime news di cronaca meteo un temporale dalla forza incredibile si è abbattuto a La Chaux-de-Fonds, una città svizzera nel Canton Neuchâtel, nella regione del Giura.

Il bilancio è di un morto e numerosi feriti, ma anche di danni materiali davvero considerevoli.

BREAKING: Extremely violent storm hits La Chaux-de-Fonds in Switzerland, significant damage reported pic.twitter.com/qdOXCoqGg7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 24, 2023

Il vento forte - tanto che sono state registrate raffiche di 217 km/h e quindi della forza di un vero e proprio uragano - ha divelto diversi alberi e fatto cadere una gru da costruzione nelle immediate vicinanze della stazione della città.

La situazione in Germania: danni e feriti a Berlino

Cosa è accaduto a Berlino, in Germania, per colpa del forte maltempo che ha colpito la città? Per ora si contano tre feriti a causa di una violenta tempesta, due delle quali per colpa della caduta di un ramo di un albero sopra la fermata del bus presso Charlottenburg. La terza persona è rimasta ferita nel quartiere di Lichtenberg durante la notte dopo che un albero sradicato dal vento si è abbattuto sulla sua autovettura. Altre due persone sono rimaste ferite nel Brandeburgo.

Nella serata di ieri e durante tutta la notte i vigili del fuoco, nella sola città di Berlino, hanno dovuto effettuare ben 391 interventi anche per colpa del fatto che la tempesta ha provocato la caduta di diversi alberi e l’interruzione temporanea di alcune linee di tram e metropolitana.