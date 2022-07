Cronaca meteo, maltempo in Lombardia: violenti temporali - nubifragio in provincia di Milano | Foto e video

Cronaca Meteo di oggi: Milano e la Lombardia sono state protagoniste nella serata di ieri di forte maltempo con temporali e nubifragi che hanno causato danni e disagi.

Meteo, cronaca: Nubifragio a Milano, i danni causati dal maltempo

Dapprima una forte scarica di tuoni e fulmini, poi - verso le 22 - l'arrivo della pioggia. È questo quello che è accaduto ieri sera al cielo di Milano e provincia, confermando così le precedenti previsioni che parlavano di un cambio meteorologico imminente. Era stata infatti diramata anche un'allerta meteo di rischio ordinario ed è stato attivato il Centro operativo comunale della Protezione civile per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

La pioggia, intensificatasi nella notte, ha causato vari disagi nelle diverse zone della regione lombarda, a partire proprio dal capoluogo Milano. Nella serata sono stati registrati circa 120 interventi da parte dei vigili del fuoco, impegnati soprattutto nella parte nord-ovest della città. Grave in particolare è la situazione ferroviaria, con la tratta Mortara-P.ta Genova chiusa per la caduta di alberi. Situazione simile anche ad Abbiategrasso con un albero che avrebbe colpito i cavi di alta tensione della stazione ferroviaria, impedendone il funzionamento.

I disagi nel Legnanese per il maltempo

I danni maggiori, nella serata, si sono registrati nel Legnanese, dove si sono verificati episodi di cantine allagate, alberi abbattuti dalla grandine e sottopassi resi inagibili dall'acqua. Il traffico ne ha fortemente risentito sull'asse Legnano-Magenta, dove un albero abbattutosi sulla strada all'altezza di Casorezzo ha reso difficile il passaggio delle automobili.

Le strade, inoltre, si presentavano ricoperte da cartelli stradali e vari materiali plastici spazzati via dal forte vento. Sempre a Casorezzo le macchine sono rimaste bloccate in via Arluno a causa di 40 centimetri d'acqua che ne impedivano la regolare marcia, rendendo necessari gli interventi di ambulanze e vigili del fuoco, che però non hanno potuto evitare i vari danni alle aziende e alle case.

I danni in provincia di Sondrio e in Valtellina

Non migliore è la situazione in provincia di Sondrio, in località Morbegno, dove un violento nubifragio si è abbattuto sul territorio con fitta nebbia e forte grandinata, coinvolgendo anche 16 scout sulla zona montana di Pescegallo. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e sono riusciti a portare in salvo i giovani, tutti della provincia di Milano, tra cui anche una ragazza che ha subito una ferita a un braccio per via di una caduta. La Valtellina è stata poi protagonista anche di frane e smottamenti che hanno costretto alla chiusura della galleria del Gallo, invasa dai detriti.