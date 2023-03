Cronaca meteo: Iraq e Kuwait alle prese con ingenti piogge. I video

Le news di cronaca meteo ci riportano una situazione allarmante sia in Iraq che Kuwait, e non solo, che sono alle prese con ingenti piogge. La violenta ondata di maltempo che ha colpito i due Paesi nei giorni scorsi - anche a causa della caduta di chicchi di grandine di grosse dimensioni - ha causato ingenti danni. Ecco le ultime news e alcuni video di quanto accaduto.

Cronaca meteo: violenti temporali in Iraq e Kuwait

Nei giorni scorsi, così come riportato nelle news di cronaca meteo, una violenta ondata di maltempo ha colpito sia il Kuwait che l'Iraq. A causa dei violenti temporali, accompagnati anche da pesanti grandinate e forti raffiche di vento che hanno raggiunto e superato i 100-120km/h, si sono registrati diffusi allagamenti e numerosi danni.

In Iraq la forte ondata di maltempo ha interessato in particolar modo le province di Baghdad, Anbar, Najaf, Diwaniyah, Wasit e le aree centro-meridionali del paese. Va sottolineato oltretutto come la città di Baghdad avesse già dovuto fare i conti con i danni provocati dalle forti piogge nei primi giorni del mese di marzo.

#Iraq #alluvione #pioggia

Alluvioni a Baghdad dopo le forti piogge del 9 marzo in Iraq.

Gli operai comunali di Baghdad hanno lavorato sabato per pompare via l'acqua dalle strade allagate dopo le forti piogge che hanno colpito diverse zone dell'Iraq pic.twitter.com/j58fIPUq1r — Crisi Climatica Italia (@Crisi_Clima_It) March 13, 2023

In tutte le zone sopra-citate la portata di diversi corsi d'acqua è cresciuta notevolmente e rapidamente. L'acqua ha provocando ingenti smottamenti del terreno e soprattutto sono stati trascinati a valle enormi quantità di detriti. La furia dell'acqua ha cioè travolto tutto quello che incontrava nel suo cammino e ha causato numerosi danni.

In Kuwait, invece, si sono registrati pesanti allagamenti a Kuwait City. Venti impetuosi, oltre i vari allagamenti, hanno poi aggravato la situazione in tutto il Paese causando numerosi disagi.

Sia in Iraq che in Kuwait sono state interrotte numerose vie di comunicazione, alcuni cittadini sono rimasti senza energia elettrica e buona parte della popolazione delle zone più colpite si è ritrovata con i piani più bassi delle case completamente sommersi.