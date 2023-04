Cronaca meteo: forti piogge tra Calabria e Sicilia, diversi torrenti sono esondati. Le immagini

Le ultime news di cronaca meteo ci portano a verificare quanto accaduto a causa del maltempo in Calabria e Sicilia. Qui le forti piogge hanno fatto esondare diversi fiumi e torrenti. Ecco la situazione in entrambe le regioni.

Cronaca meteo: ecco cosa è successo a causa del maltempo in Calabria e Sicilia

Cosa è accaduto in Calabria e in Sicilia a causa dell'ultima ondata di maltempo. Le news di cronaca meteo sottolineano diversi problemi in entrambe le regioni a causa dell'esondazione di vari fiumi e torrenti.

In Calabria la zona più colpita dal maltempo pare essere stata quella della Sila grecanica. Qui un anziano è stato travolto dalle acque del torrente Colognati.

Tredici interventi svolti dai #vigilidelfuoco per il #maltempo a #Cosenza. Ritrovato deceduto l'anziano disperso da stamattina a Corigliano-Rossano, nella zona del torrente Colognati [#3aprile 19:15] pic.twitter.com/q48B371T4z — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 3, 2023

Questo però non è stato solo l'unico torrente a esondare a causa delle forti ed incessanti piogge. Perfino il torrente Bilotta è esondato nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza. Ciò ha causato numerosi problemi alla viabilità tanto che sulla statale 177 Dir. ‘Di Longobucco’ si doveva transitare a senso unico alternato. Sul posto sono sopraggiunte con tempestività diverse squadre di operai per le operazioni di pulizia da fango e detriti e per il ripristino della viabilità. Altri problemi sono stati registrati sulla statale 660 ad Acri, all'altezza del chilometro 19,800 a causa di una frana sul piano viabile mentre al km 22,600 si è verificato, sempre sulla stessa strada, un cedimento del piano viabile.

Quanta pioggia è caduta tra Calabria e Sicilia in poche ore?

Secondo gli ultimi dati il maltempo ha fatto sì che in poche ore cadesse tantissima pioggia sia in Calabria che in Sicilia. A quanto pare si sono registrati:

84 mm a Longobucco

83 mm ad Antillo

73 mm a San Pier Marina

72 mm a Cirò Superiore

69 mm a Polizzi Generosa

66 mm a Montalbano Elicona

65 mm a Fiumedinisi

62 mm a Novara di Sicilia

59 mm a Pace del Mela

57 mm a Torregrotta

56 mm a Barcellona Pozzo di Gotto

49 mm a Cirò Marina

46 mm a Crotone

40 mm a Palmi

32 mm a Vibo Valentia

30 mm a Catanzaro

Neve sulla Sila: fiocchi anche ad Aprile

Il maltempo in Calabria ha portato anche nuovi fiocchi di neve sulla Sila. Le immagini dei monti imbiancati sono davvero suggestive e hanno fatto velocemente il giro dei social diventando virali.