Crollato ponte di Ozzanello, in provincia di Parma dopo l'esondazione del fiume - Video

Il maltempo di queste ore sta iniziando a provocare i primi danni. Un ponte sul torrente Sporzana, in prossimità del fiume Taro, a Ozzanello nel comune di Terenzo è crollato parzialmente a causa della piena del fiume. Al momento sul luogo sono giunti i tecnici della viabilità della Provincia di Parma, per effettuare le prime verifiche. Non risultano esserci feriti a causa del crollo del ponte.

Crollato ponte di Ozzanello, in provincia di Parma



Il ponte di Ozzanello si trova sul torrente Sporzana, che collega i territori di Fornovo e Terenzo. A far crollare la struttura è stato il cedimento di pilone a causa dell'onda d'acqua che sovrastava il ponte nel momento di massima piena del fiume. Anche in questo momento ci sono onde che erodono la base del ponte.

Il torrente Sporzana è esondato in più punti, anche nella località di Pianelli e nella pianura di Respiccio. A causa del crollo del ponte è stato aperto il ponte sullo Sporzana lungo la statale della Cisa in località Salita che era stato chiuso perché pericoloso.

Chiusa la statale 62 a causa delle forti piogge

A causa dell'allerta meteo di queste ore, di lunedì 30 ottobre 2023, nella provincia di Parma sono state chiuse le scuole in ben 19 comuni. L'area più colpita dalle piogge è la Val Baganza dove diverse frazioni a quanto pare sarebbero rimaste isolate. A causa delle forti precipitazioni di queste ore è stata chiusa anche la statale 62 in località La Salita. Si registrano inoltre problemi sulla provinciale 48 a Terenzo e sulla provinciale 15 a Fugazzolo.