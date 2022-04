Covid, variante Xe: è più contagiosa di Omicron 2. Sotto osservazione nel Regno Unito

E' stata scoperta una nuova variante Covid nel Regno Unito, si tratta della Xe e pare essere più contagiosa di Omicron 2. Come riportato dal The Indipendent, la Uk Health Security Agency ha infatti annunciato di stare monitorando una mutazione ricombinante dei ceppi BA.1 e BA.2, riscontrata in 600 persone.

Covid: che cos'è la variante Xe?

Che cos'è la variante Xe? Si tratta di un vero e proprio mix, di una mutazione ricombinante di Omicron 1 e 2, che è stata rilevata per la prima volta nel Regno Unito il 19 gennaio scorso. Fino ad ora sono state ufficialmente segnalate oltre 600 le sequenze.

Variante Xe: Le parole dell'Organizzazione mondiale della sanità

L'Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che dai primi dati raccolti sulla variante Xe del Covid pare proprio che quest'ultima sia un 10% in più di contagiosità rispetto a Omicron 2. I ricercatori e gli scienziati stanno cercando di studiare tale variante nel migliore dei modi per capire che impatto avrà sulla popolazione mondiale.

Proprio in merito a ciò l'Oms ha pertanto precisato che, finché non verranno riportate significative differenze nella trasmissibilità del mutante e nelle caratteristiche della malattia oltre che nella gravità di quest'ultima, Xe verrà considerata una variante appartenente alla famiglia Omicron.

Cosa accadrà nel prossimo futuro? L'agenzia delle Nazioni Unite per la sanità continuerà a monitorare questa e altre mutazioni del coronavirus pandemico cercando di tenere tutto sotto controllo per la salute di tutta la popolazione.

Covid: la situazione in Cina

In attesa di ulteriori news sulla variante Xe del Covid, giungono altre notizie dalla Cina. A quanto pare vi sono ben 13.146 nuovi casi di Covid-19. E' così stato segnato un nuovo record dopo il picco raggiunto nella prima ondata pandemica di due anni fa quando il virus si diffuse a Wuhan.

Vi sono, infatti, 1.455 pazienti con sintomi e 11.691asintomatici a causa della variante Omicron, che è altamente contagiosa e che per questo motivo si è diffusa in più di una dozzina di province cinesi. Solo nell'area di Shanghai vi sono ben 25 milioni di persone costrette al confinamento.