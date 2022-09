Mascherine, cosa succede dal 1° ottobre 2022, tutte le novità

Il mese di ottobre 2022 segna un importante momento verso il ritorno alla normalità. A partire dal 1° ottobre, infatti, non sarà più obbligatorio l’uso delle mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. Il provvedimento del Ministero della Salute che imponeva l'obbligo - in vigore fino al 30 settembre - non verrà rinnovato.

Stop alle mascherine dal 1° ottobre, le novità

A partire dal 15 giugno 2022 è cessato l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree per strada, nei negozi e nei locali (salvo i casi di assembramento), mentre era rimasto in vigore per salire su bus, metro e mezzi pubblici, oltre che per accedere all'interno di ospedali, ambulatori medici e Rsa.

L' emendamento al decreto Riaperture firmato dal ministro alla Salute Roberto Speranza prevedeva che l'obbligo di indossare mascherine Ffp2 rimanesse in vigore fino al 30 settembre per mezzi pubblici e veicoli utilizzati per servizio di noleggio con conducente. Per accedere a ospedali, Rsa e ambulatori medici era invece necessario indossare mascherine chirurgiche.

A partire dal 1° ottobre anche in questi luoghi sarà possibile accedere senza mascherina, poiché il provvedimento non sarà rinnovato. Rimane ovviamente consigliato averla sempre con sé e indossarla in caso di assembramenti.

Misure anti-Covid, quali rimangono in vigore?

Rimangono in vigore fino al 31 ottobre i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che in alcuni casi prevedono anche l'obbligo di misurazione della temperatura all'entrata e l'uso di mascherina al chiuso quando non si possono mantenere le distanze raccomandate.

Scadenza più lunga invece per il Green Pass - che dovrà essere mostrato fino al 31 dicembre 2022 all'ingresso di ospedali e Rsa dagli operatori sanitari, dai visitatori e dai ricoverati. Di fatto, questa misura comporta la necessità di effettuare il tampone prima di entrare in una struttura sanitaria.

Bollettino Covid 27 settembre

I dati del Ministero della Salute indicano un aumento di contagi Covid nelle ultime 24 ore. Saliti a 44.878 i casi di positività, con un incremento del 58% rispetto alla scorsa settimana. Il tasso di positività sale al 18,4%.