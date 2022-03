Covid, mascherine e Green Pass: il calendario del governo sulla fine delle restrizioni

Novità in arrivo dall'1 aprile con la fine dell'emergenza Covid-19. Dal 31 marzo, infatti, il Governo Draghi ha deciso per la fine dello stato di emergenza dopo due anni di pandemia, dando così il via ad una nuova fase di "convivenza" con il virus. Anche se la curva dei contagi segnala in Italia e nel mondo una risalita, il Governo non pensa a fare retromarcia puntando sul ritorno alla normalità. Ecco la road map con tutte le indicazioni del governo in materia di Green Pass, mascherine e restrizioni.

Green pass non più richiesto dall'1 aprile: ecco dove

Da venerdì 1 aprile cambia tutto. Con la fine dello stato di emergenza Covid-19 si comincia davvero a respirare aria di normalità. A cominciare dalla riduzione dell'utilizzo del Green Pass, il certificato verde che ha permesso di convivere con il virus facendo riaprire molte attività e posti di lavoro in sicurezza. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in merito alla certificazione verde ha anticipato: "A fine maggio nel nostro Paese il Green Pass non sarà più richiesto. Questo è un obiettivo del governo. Arriveremo a un momento in cui il Green Pass non sarà più richiesto. Poi lo strumento rimane lì qualora ci fosse la necessità di affrontare la situazione". Le previsioni, nonostante si registri una nuova risalita dei contagi, sono verso una estate senza alcuna restrizione.

Si parte dal 1 aprile quando decade l'obbligo del Green Pass rafforzato per l'ingresso in bar, ristoranti e sport all'aperto. Non solo, non sarà più richiesta la certificazione verde a bordo di metro, tram e bus. Ancora da capire come funzionerà su treni, aerei e navi: non sarà richiesto il Green Pass, ma si sta valutando la possibilità per i non vaccinati di viaggiare solo in caso di tampone negativo. Niente Green Pass neppure per accedere a hotel e strutture ricettive, servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti), negozi, uffici pubblici, ma anche Poste e banche.

Covid-19, gli stop alle restrizioni dall'1 maggio: cosa cambia per scuola, Green Pass e mascherine

Novità anche nelle scuole dove decade la quarantena precauzionale in caso di contatto con un positivo e niente mascherina Ffp2 in classe a favore della chirurgica. Si torna alla capienza completa negli impianti sportivi all'aperto e al chiuso, ma con obbligo di mascherina. Anche le discoteche tornano alla capienza del 100%. Nei luoghi chiusi permane l'obbligo di mascherina come sottolineato dal ministro della Salute Roberto Speranza considerando l'aumento dei casi in tutta Europa.

Dall'1 maggio decade l'obbligo del Green Pass anche per bar e ristoranti al chiuso. Non solo via libera anche nei teatri, musei, sale da concerto, eventi, palestre, concorsi pubblici, ecc. Dal 31 maggio stop all'obbligo di mascherina Fpp2 ai concerti e agli stadi e si sta valutando anche l'eliminazione delle sanzioni sul posto di lavoro per gli over 50 che non si sono sottoposti al ciclo di vaccinazione.

Novità in arrivo anche dall'1 giugno: data che segna la fine dell'obbligo di mascherine Ffp2 al chiuso su metro, tram, bus, ma anche palestre e sport al chiuso. Decade anche l'obbligo di ffps su treni, aerei che navi. Le discoteche al chiuso tornano alla "vita" pre-Covid, ma dovranno attenersi al rispetto dei protocolli di sicurezza. Infine dal 15 giugno fine dell'obbligo vaccinale per over 50, personale sanitario e medico, operatori della Rsa, ma anche insegnanti e personale scolastico.