Covid, Aifa: “sì alla quarta dose per gli immunodepressi"

"Sì alla quarta dose per i fragili e i soggetti immunodepressi". E' ufficiale: la quarta dose di vaccino si farà. La conferma è arrivata con il via libera da parte della Commissione tecnico scientifica (Cts) e dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Le prime somministrazioni da marzo 2022.

Vaccino Covid, via libera alla quarta dose: a chi è rivolta e dosaggio

La pandemia da Covid-19 continua a preoccupare l'Italia e il resto del mondo. Anche se il numero dei contagi è in calo, così come i decessi, lo scenario non è dei migliori con il presentarsi delle sottovarianti Omicron 2 e Omicron 3. Per questo motivo il Cts (Commissione tecnico scientifica) e Aifa (Agenzia italiana del farmaco) hanno deciso di dare il via libera alla somministrazione della quarta dose di vaccini ai soggetti fragili ed immunodepressi.

Nella circolare diramata dalla Direzione generale di prevenzione del ministero si legge: "la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale)" - è rivolta - "ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido". Attenzione: requisito essenziale "sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla dose addizionale".

Non solo, nella nota del Ministero della Salute, Iss, Css e Aifa viene indicato anche il dosaggio del richiamo: "30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty (Pfizer) nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax (Moderna) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni".

Covid, la quarta dose presto per tutti? L'ipotesi di Roberto Speranza

Dopo Israele, l'ipotesi della quarta dose del vaccino anti-Covid 19 diventa realtà anche in Italia. La somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino mRNA è stata approvata dall'Aifa, Cts e Ministero della Salute per tutti i soggetti fragili, con patologie grave e immunodepressi. Il direttore generale Prevenzione Gianni Rezza ha spiegato sulla quarta dose: "i vaccini hanno un'efficacia straordinaria ma dopo un certo numero di mesi dall'ultima dose l'immunità perde vigore e bisogna rinforzarla.

Ricordiamo che chi ha ricevuto il richiamo a ottobre, potrebbe essere presto vulnerabile. Non è uno schema atipico, succede anche per altri vaccini che dopo un po' debbano essere richiamati. Gli anti Covid sono molto sicuri, molto efficaci e poco duraturi". Attenzione la quarta dose altro non è che una dose booster che va a concludere il ciclo vaccinato composto da 2 dosi e 1 dose completa di vaccino mRNA.

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza non esclude una quarta dose di vaccino per tutti in futuro: "la partita non è chiusa. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. A marzo parte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo".