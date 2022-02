Omicron 3, c'è una nuova variante: nessuna paura "ha caratteristiche simili alla 1"

La pandemia Covid-19 non ha alcuna intenzione di fermarsi e gli scienziati hanno appena scoperto l'esistenza di una nuova variante. Si tratta di Omicron 3, una ulteriore sotto-variante di Omicron che presenta il lignaggio BA.3. Attenzione: nessun allarmismo o preoccupazione visto che la nuova variante ha caratteristiche simili ad Omicron 1 e Omicron 2.

Covid-19: Omicron 3, scoperta una terza variante di Omicron

Gli scienziati hanno scoperto una nuova sotto-variante di Omicron. Dopo Omicron 2 è stata individuata Omicron 3 con lignaggio BA.3. La sotto-variante presenta la maggior parte delle mutazioni con BA.1 (Omicron) e BA.2 (Omicron 2) fatta eccezione per una. La variante Omicron 2, invece, ne presentava 28 completamente diverse rispetto a BA.1, ossia Omicron 1. C'è da preoccuparsi? I ricercatori Jiahui Chen e Guo Wei Wei dell’Università statale del Michigan hanno studiato l'infettività delle due sotto-varianti arrivando ad una conclusione: Omicron 2 (BA.2) è 1,5 più contagiosa rispetto alla Omicron 1 e ben 4,2 volte rispetto alla variante Delta.

In questo scenario però arriva la sotto-variante Omicron 3 che al momento non preoccupa gli scienziati e i ricercatori. Il virologo Fabrizio Pregliasco dalle pagine di Money.it ha precisato: "non c’è solo Omicron 2, esiste anche Omicron 3. Ma sono tutte variazioni sul tema. Entrambe le sotto-varianti hanno caratteristiche simili a Omicron 1, per quanto riguarda contagiosità e letalità".

Omicron 2 "potrebbe diventare la nuova variante Covid dominante"

Se Omicron 3 non desta preoccupazioni, le attenzioni degli scienziati e dei ricercatori sono tutte indirizzate alla sotto-variante Omicron 2 del Covid-19. Stando alle ricerche degli scienziati, infatti, Omicron 2 riuscirebbe a bucare i vaccini il 30% in più rispetto alla variante Omicron 1 e 17 volte in più rispetto alla Delta. Gli studiosi non hanno alcun dubbio: "Omicron 2 sulla buona strada per diventare la prossima variante dominante". Attenzione: chi negli ultimi mesi si è contagiato con la variante Omicron 1 è protetto dalla sotto-variante Omicron 2 stando ad una ricerca del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston.

La sotto-variante BA.2, chiamata Omicron 2, è ormai diffusa in 43 paesi. L'Organizzazione mondiale della Sanità nell'ultimo monitoraggio sulla diffusione della pandemia ha segnalato come la sotto-variante abbia raggiunto il 66% di casi in Cina, Filippine, India, Nepal, Danimarca. Al momento in Italia è ferma al 3% dei casi. Possibile una nuova ondata di contagi causati dalla diffusione delle sotto-varianti Omicron 2 e Omicron 3? Dan Barouch, immunologo e virologo del Beth Israel Deaconess Medical Center, dalle pagine di Nature ha dichiarato: "si potrebbe prolungare l’ondata di Omicron. Ma i nostri dati suggerirebbero che non si arriverebbe a una nuova impennata aggiuntiva".