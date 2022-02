Covid, 6 nuovi sintomi sulla pelle: li scopre un italiano simbolo della pandemia

Ci sono anche eritemi e rash cutanei tra i sei nuovi sintomi dermatologici, soprattutto su mani, piedi e gomiti, appena identificati che potrebbero indicare che si è preso il Covid. E tutti possono rivelarsi molto utili anche per segnalare l’eventuale positività tra chi per il resto è asintomatico perché si è scoperto che possono essere tra i primi a comparire e magari gli unici poi a svilupparsi.



Che ci fossero simili manifestazioni anche a livello cutaneo fino a pochi mesi fa era soltanto un’ipotesi, ora arriva la conferma dallo studio italiano, condotto con il supporto della Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) e pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology. A coordinarlo è stato un medico che ha una storia molto particolare.

Lo studio del prof Marzano, primo caso a Milano

La prima firma della ricerca è del professor Angelo Valerio Marzano (nella foto sopra), direttore della Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia dell'Università degli Studi di Milano e Associate editor dell'Italian journal of dermatology and venereology. Marzano è stato il primo paziente a essere ricoverato per coronavirus a Milano, il 23 febbraio 2020. Ricordate il “dermatologo di Milano” ricoverato il 23 febbraio 2020 (e guarito dopo 16 giorni), il giorno dopo il caso di Mattia di Codogno, il paziente 1 in Italia?

"Lo studio è particolarmente interessante perché conferma che la cute può essere spia di una infezione da Sars-CoV-2”, dichiara afferma Ketty Peris, presidente SIDeMaST e direttrice dell'Uoc di Dermatologia del Policlinico Gemelli di Roma. “Per questo motivo, è fondamentale controllare ancora di più la nostra pelle, dandoci la possibilità di muoverci in anticipo per una diagnosi precoce e anche evitare possibili ulteriori contagi".

I sei nuovi possibili sintomi sulla pelle del Covid

Ecco allora i sei nuovi possibili sintomi dermatologi del Covid individuati:

- orticaria;

- un’eruzione cutanea simile a quella che si rileva nel morbillo;

- una reazione analoga alla varicella;

- geloni;

- lividi, ecchimosi come da trauma (livedo reticularis) con presenza di sangue sotto la cute;

- vasculite, con possibile comparsa di ulcere sugli arti inferiori.